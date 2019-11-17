В России

28 минут назад

В Москве у бизнесмена в гостинице похитили $100 тысяч

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В Москве у бизнесмена в гостинице похитили $100 тысяч

В московской гостинице случайные собутыльники ограбили директора коммерческой фирмы, забрав у него $100 тыс. и телефон. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По словам бизнесмена, инцидент произошёл в ночь на 16 ноября в отеле на Новоданиловской набережной.

«Выехавшие на место полицейские установили, что потерпевший проживал в одном из номеров, где после совместного распития спиртного злоумышленники нанесли ему побои и, связав ремнём, забрали, по словам заявителя, $100 тыс. и телефон», — отметили в полиции.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, сообщает russian.rt.com

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