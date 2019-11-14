В Липецке обсудили возможную реорганизацию школ №15 и №32

Сегодня на комиссии в Липецком горсовете депутаты обсудили планы мэрии по реформированию школ №№15 и 32, путем присоединения МБОУ №32 к МАОУ СШ №15.

Это может произойти при условии завершения строительства здания новой школы в районе Манежа и передачи объекта строительства системе образования до 1 июня 2020 года. В обсуждении приняли участие директора обеих школ и родители учеников школы №15, сообщает пресс-служба липецкого горсовета.



Как рассказала заместитель председателя департамента образования Юлия Паньковик, в Липецке только две школы из 65 – СШ №16 и СШ №32 являются специальными общеобразовательными учреждениями, в которых получают образование дети с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время их загруженность составляет 177% и 287% соответственно. Загруженность здания школы №15 составляет 96,5%. После открытия школы в районе Манежа, по словам Юлии Паньковик, загруженность здания школы №15 еще сократится до 60%.



- По проведенному опросу среди родителей более 200 учащихся школы №15 планируют перейти в новую школу в районе Манежа. Только при этом условии, освободившиеся невостребованные классы школы №15 могут быть использованы для организации обучения детей с ОВЗ из школы №32 – самого загруженного образовательного учреждения. При этом, решение будет принимать специальная комиссия, после обсуждения на городском и областном уровне, - отметила Юлия Паньковик.



По словам директора школы №32 Лидии Бельских, сейчас здание школы переполнено в три раза. И «реорганизацию в учебном заведении ждут давно». Она отметила, что родители учеников также выступают «за».



И.о директора школы №15 Рената Бессонова сообщила, что при условии снижения загруженности школы, у общеобразовательного учреждения могут возникнуть финансовые трудности. Из-за снижения количества школьников снизится «подушевое» финансирование учебного заведения. Это отразится не только на зарплатах педагогов, но и на нормальном функционировании школы.



Новость о возможном присоединении школы №32 к школе №15 «в штыки» восприняли родители учеников последней. Именно они обратились к депутату горсовета Александру Ушакову с просьбой о помощи. Родители считают, что из-за слияния двух школ, уровень образования их детей снизится. Кроме того, по информации родителей, школа №15 после реорганизация станет девятилеткой.



Юлия Паньковик заверила взрослых, что если реорганизация произойдет, то детей с ОВЗ будут учить отдельные педагоги по адаптированным программам. Появится возможность для открытия ресурсного класса для детей, имеющих расстройства аутистического спектра. А решение о переходе на 9-летнее обучение пока никто не принимал.



Депутат Александр Ушаков предложил решить проблему переполненности школы №32 не за счет слияния с другим учебным заведением, а путем строительства новой школы для детей с ОВЗ. И обратил внимание на то, что родители обеих школ в таком серьезном вопросе совершенно не были проинформированы.



- Каждая сторона имеет право на свою точку зрения, и у каждого есть доводы, которые нужно выслушать, и к которым нужно прислушаться. Мы хотим обратиться к департаменту образования с просьбой: еще раз внимательно обсудить со всеми родителями эту историю, выслушать все стороны - мнение людей самое главное. Я прошу департамент образования, директоров школ сделать все, чтобы мнение родителей было услышано, они полноправные участники образовательного процесса.Этот вопрос нужно решить так, чтобы у людей не было обиды ни на власть, ни на своих соседей, ни на кого, - прокомментировала решение комиссии председатель Ольга Прокопенко.



