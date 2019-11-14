Общество

сегодня, 17:52

В Липецке обсудили возможную реорганизацию школ №15 и №32

9 897
#реорганизация школ
В Липецке обсудили возможную реорганизацию школ №15 и №32

Сегодня на комиссии в Липецком горсовете депутаты обсудили планы мэрии по  реформированию школ №№15 и 32, путем присоединения МБОУ №32 к МАОУ СШ №15.     

Это может произойти  при условии завершения строительства здания новой школы в районе Манежа и передачи объекта строительства системе образования до 1 июня 2020 года.  В обсуждении приняли участие директора обеих школ и родители учеников школы №15, сообщает пресс-служба липецкого горсовета. 

Как рассказала заместитель председателя департамента образования Юлия Паньковик, в Липецке только две школы из 65 – СШ №16 и СШ №32 являются специальными общеобразовательными учреждениями, в которых получают образование дети с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время их загруженность составляет 177% и 287% соответственно.  Загруженность здания школы №15 составляет 96,5%. После открытия школы в районе Манежа, по словам Юлии Паньковик, загруженность здания школы №15  еще сократится до  60%. 

-  По проведенному опросу среди родителей более 200 учащихся школы №15 планируют перейти в новую школу в районе Манежа. Только при этом условии, освободившиеся невостребованные классы школы №15 могут быть использованы для организации обучения детей с ОВЗ из школы №32 – самого загруженного образовательного учреждения. При этом, решение будет принимать специальная комиссия, после обсуждения на городском и областном уровне, - отметила Юлия Паньковик. 

По словам директора школы №32 Лидии Бельских, сейчас здание школы  переполнено в три раза. И «реорганизацию в учебном заведении ждут давно». Она отметила, что родители  учеников также выступают «за». 

И.о директора школы №15 Рената Бессонова сообщила, что при условии снижения загруженности школы,  у общеобразовательного учреждения  могут возникнуть финансовые трудности. Из-за снижения количества школьников снизится «подушевое» финансирование учебного заведения. Это отразится не только на зарплатах педагогов, но и на нормальном функционировании школы. 

Новость о возможном присоединении школы №32 к школе №15 «в штыки» восприняли родители учеников последней. Именно они обратились  к депутату горсовета Александру Ушакову с просьбой о помощи. Родители считают, что из-за слияния двух школ, уровень образования их детей снизится. Кроме того, по информации родителей, школа №15 после реорганизация станет девятилеткой.

Юлия Паньковик заверила взрослых, что если реорганизация произойдет, то детей с ОВЗ будут учить отдельные педагоги по адаптированным программам. Появится возможность для открытия ресурсного класса для детей, имеющих расстройства аутистического спектра. А решение о переходе на 9-летнее обучение пока никто не принимал.

Депутат Александр Ушаков предложил решить проблему переполненности школы №32 не за счет слияния с другим учебным заведением, а путем строительства новой школы для детей с ОВЗ. И обратил внимание на то, что родители обеих школ в таком серьезном вопросе совершенно не были проинформированы.

-  Каждая сторона имеет право на свою точку зрения, и у каждого есть доводы, которые нужно выслушать, и к которым нужно прислушаться. Мы хотим обратиться к департаменту образования с просьбой: еще раз внимательно обсудить со всеми родителями  эту историю, выслушать все стороны  - мнение людей самое главное. Я прошу департамент образования, директоров школ сделать все, чтобы мнение родителей было услышано, они полноправные участники образовательного процесса.Этот вопрос нужно решить так, чтобы у людей не было обиды ни на власть, ни на своих соседей, ни на кого, - прокомментировала решение комиссии председатель Ольга Прокопенко. 

9 897
#реорганизация школ

Комментарии (9)

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КПРФ совет

1 минуту назад
Если КПРФ, грамотно проведё предвыборную компанию , Прокопенко со свистом пролетит . А то так и будет , Царевной на восседать.
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гость

4 минуты назад
сколько там учителей сядут дома -во как выборы фальсифицировать
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Ольга

11 минут назад
200человек уйдёт,а дома по Неделина здадут и по Фрунзе(25этаж),у Ленты сколько новых домов,этих детей(которые там будут жить)их посчитать забыли?Им в какую школу нужно будет ходить????
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Ольга

15 минут назад
Просто земля в центре кому-то сильно приглянулась,вот и устроили этот цирк.Дети с ОВЗ живут в своём мире,и для чего нужно их из него выдерживать,это прежде всего стресс для них.
ответить

Ольга

15 минут назад
Просто земля в центре кому-то сильно приглянулась,вот и устроили этот цирк.Дети с ОВЗ живут в своём мире,и для чего нужно их из него выдерживать,это прежде всего стресс для них.
ответить

Брат 3

17 минут назад
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ЕВГЕНИЯ

32 минуты назад
Не готово наше общество к инклюзии...
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Скоро

сегодня, 18:15
Всю рашу придется реорганизовывать, и сжимать
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Гражданин с Дикого

сегодня, 18:00
Опять оптимизация, только под другим соусом. И опять власти обосрутся, как и со всеми реформам.
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