Вечер русской классики в усадьбе «Скорняково-Архангельское».

Под эгидой года театра в 2019 году по всей стране прошли масштабные международные и всероссийские мероприятия. И, завершая год Театра, усадьба «Скорняково-Архангельское» с радостью представляет гостям повесть А.С. Пушкина «Метель».





Творчество выдающегося русского поэта А.С. Пушкина - это золотой фонд мировой классики.



Заслуженный артист России, Георгий Мартиросьян и Катерина Шпица под аккомпанемент оркестра народных инструментов прочитают повесть А.С. Пушкина «Метель». Повесть, в которой зимняя стихия играет судьбоносную роль, меняет жизнь главных героев. Атмосфера усадьбы, музыка, игра известных артистов и конечно сюжет о любви, чести и гордости окутают и закружат так, что не захочется возвращаться в реальность. Уникальный проект в уникальном месте.



По традиции, информационным партнёром еще одного знакового мероприятия в усадьбе «Скорняково-Архангельское» выступает коммуникативное агентство Прайд Медиа.



Ждем Вас ‪23 ноября в 17:00‬. Зал "Галерея"

Усадьба Скорняково Архангельское

подробности по телефону 8 920 246 0496

и на сайте Усадьбы





ООО «На Дону»

Мероприятие для лиц старше 12 лет

Фото предоставлены ООО "На Дону"



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Творчество выдающегося русского поэта А.С. Пушкина - это золотой фонд мировой классики.Заслуженный артист России, Георгий Мартиросьян и Катерина Шпица под аккомпанемент оркестра народных инструментов прочитают повесть А.С. Пушкина «Метель». Повесть, в которой зимняя стихия играет судьбоносную роль, меняет жизнь главных героев. Атмосфера усадьбы, музыка, игра известных артистов и конечно сюжет о любви, чести и гордости окутают и закружат так, что не захочется возвращаться в реальность. Уникальный проект в уникальном месте.По традиции, информационным партнёром еще одного знакового мероприятия в усадьбе «Скорняково-Архангельское» выступает коммуникативное агентство Прайд Медиа.Ждем Вас ‪23 ноября в 17:00‬. Зал "Галерея"Усадьба Скорняково Архангельскоеподробности по телефону 8 920 246 0496и на сайте Усадьбы usadba-nadonu.ru ООО «На Дону»Мероприятие для лиц старше 12 летФото предоставлены ООО "На Дону"