сегодня, 08:00
Вечер русской классики в усадьбе «Скорняково-Архангельское».
Под эгидой года театра в 2019 году по всей стране прошли масштабные международные и всероссийские мероприятия. И, завершая год Театра, усадьба «Скорняково-Архангельское» с радостью представляет гостям повесть А.С. Пушкина «Метель».
Творчество выдающегося русского поэта А.С. Пушкина - это золотой фонд мировой классики.
Заслуженный артист России, Георгий Мартиросьян и Катерина Шпица под аккомпанемент оркестра народных инструментов прочитают повесть А.С. Пушкина «Метель». Повесть, в которой зимняя стихия играет судьбоносную роль, меняет жизнь главных героев. Атмосфера усадьбы, музыка, игра известных артистов и конечно сюжет о любви, чести и гордости окутают и закружат так, что не захочется возвращаться в реальность. Уникальный проект в уникальном месте.
По традиции, информационным партнёром еще одного знакового мероприятия в усадьбе «Скорняково-Архангельское» выступает коммуникативное агентство Прайд Медиа.
Ждем Вас 23 ноября в 17:00. Зал "Галерея"
Усадьба Скорняково Архангельское
подробности по телефону 8 920 246 0496
и на сайте Усадьбы usadba-nadonu.ru
ООО «На Дону»
Мероприятие для лиц старше 12 лет
Фото предоставлены ООО "На Дону"
"PR"