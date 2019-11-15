Бизнес

сегодня, 08:00

Вечер русской классики в усадьбе «Скорняково-Архангельское».

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Вечер русской классики в усадьбе «Скорняково-Архангельское».

Под эгидой года театра в 2019 году по всей стране прошли масштабные международные и всероссийские мероприятия. И, завершая год Театра, усадьба «Скорняково-Архангельское» с радостью представляет гостям повесть А.С. Пушкина «Метель».

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Творчество выдающегося русского поэта А.С. Пушкина - это золотой фонд мировой классики.

 Заслуженный артист России, Георгий Мартиросьян и Катерина Шпица под аккомпанемент оркестра народных инструментов прочитают повесть А.С. Пушкина «Метель». Повесть, в которой зимняя стихия играет судьбоносную роль, меняет жизнь главных героев. Атмосфера усадьбы, музыка, игра известных артистов и конечно сюжет о любви, чести и гордости окутают и закружат так, что не захочется возвращаться в реальность. Уникальный проект в уникальном месте.

По традиции, информационным партнёром еще одного знакового мероприятия в усадьбе «Скорняково-Архангельское» выступает коммуникативное агентство Прайд Медиа.

Ждем Вас ‪23 ноября в 17:00‬. Зал "Галерея"
Усадьба Скорняково Архангельское
подробности по телефону 8 920 246 0496
и на сайте Усадьбы usadba-nadonu.ru


ООО «На Дону»
Мероприятие для лиц старше 12 лет
Фото предоставлены ООО "На Дону"

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