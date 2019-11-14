Погода в Липецке

сегодня, 17:56

В Липецкой области до +8

4 318
В Липецкой области до +8

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 3 до 8 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит от 4 до 6 градусов тепла.

15 ноября стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 20 градусов мороза.

4 318

Комментарии (4)

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2 pce 109

5 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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Брат 3

17 минут назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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15 22 FT 33

58 минут назад
Эх, ну, где же вы, мои сибирские морозы, родные мои родные?! Соскучился по вам я уже!
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гость

сегодня, 18:13
https://rp5.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B5 где вы увидели +8, максимум +3
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