сегодня, 17:56
В Липецкой области до +8
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит от 4 до 6 градусов тепла.
15 ноября стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 20 градусов мороза.
2 pce 109
Брат 3
15 22 FT 33
гость