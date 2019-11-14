В Липецкой области до +8

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-3 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 3 до 8 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит от 4 до 6 градусов тепла.



15 ноября стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 20 градусов мороза.



