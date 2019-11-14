На улице Толстого убрали ограждения

Болларды помешают работе снегоуборочной техники.

Липецкие коммунальщики демонтировали болларды на улице Льва Толстого. Ранее смонтированные там в рамках благоустройства зоны Комсомольского пруда столбики ограничения движения зимой помешают работе снегоуборочной техники.



Металлические болларды появились возле административного здания на улице Льва Толстого в рамках второго этапа реконструкции пространства у Комсомольского пруда. Они не только выгодно дополнили внешний вид улицы, но позволили решить проблему несанкционированного заезда на тротуар по улице Советской и расширить пешеходную зону на улицах Скороходова и Толстого. Ограждение изначально сделано съемным, чтобы с минимальными затратами сил и средств обеспечить возможность его демонтажа на зиму.