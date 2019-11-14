Общество

сегодня, 09:01

На улице Толстого убрали ограждения

6 916
#болларды #уборка снега
3
На улице Толстого убрали ограждения

Болларды помешают работе снегоуборочной техники.

Липецкие коммунальщики демонтировали болларды на улице Льва Толстого. Ранее смонтированные там в рамках благоустройства зоны Комсомольского пруда столбики ограничения движения зимой помешают работе снегоуборочной техники.

Металлические болларды появились возле административного здания на улице Льва Толстого в рамках второго этапа реконструкции пространства у Комсомольского пруда. Они не только выгодно дополнили внешний вид улицы, но позволили решить проблему несанкционированного заезда на тротуар по улице Советской и расширить пешеходную зону на улицах Скороходова и Толстого. Ограждение изначально сделано съемным, чтобы с минимальными затратами сил и средств обеспечить возможность его демонтажа на зиму.
6 916
#болларды #уборка снега
3

Комментарии (6)

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Рационалист

36 минут назад
А теперь смотрим, как перезимует брусчатка зиму. Ну и вообще ждём подключения «Виски-бара» к теплосетям) будет очень весело смотреть,как будут копать от Лимончелло в сторону пруда )
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А о чем раньше думали...

53 минуты назад
Все что наделали из го...на и палок будут теперь убирать, а потом ставить и на всё выделять денюжку. Если правда весной найдут, в каком направлении уперли.
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)))

56 минут назад
А оленя уберут? Это чучело из палок зимы не переживет.
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Коренная липчанка

58 минут назад
Правильное решение, так как смотрятся они ужасно, зачем деньги на такое уродство тратить
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Автоводитель

58 минут назад
у кого-то на даче понадобились? главное чтобы потом вернули на место
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Введите ваше имя

сегодня, 09:06
О том, куда ставить машины, разумеется не подумали. Молодцы!
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