Происшествия

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Ребенка на пруду в Плавице спасли местные жители – отец и сын

17 2040
#происшествие на воде
3
Ребенка на пруду в Плавице спасли местные жители – отец и сын

Стали известны подробности происшествия на пруду в Добринском районе

Как сообщал GOROD48, 2 июня на пруду в Плавице произошла трагедия – утонул 24-летний молодой человек. 6-летнего мальчика удалось спасти. 

После публикации материала в редакцию позвонили из Плавицы свидетели происшествия и участники спасения ребенка.

- Мы с моим 30-летним сыном Виталием находились в тот момент на пруду, - рассказал житель Плавицы Игорь Фомин.  – Метрах в ста от нас отдыхала компания – две девушки и молодой человек. С ними были трое детей.  Компания была навеселе, и молодой человек тащил в воду купаться того самого 6-летнего мальчика. Сажал его на плечи и плавал с ним. Хотя мальчик не хотел этого и кричал.

Затем, компания стала собираться уходить, и обнаружила отсутствие мужчины и ребенка. 

- Женщины начали кричать и искать их. Но ни ребенка, ни мужчины нигде не было. Мы с сыном стали искать их на берегу, думая, что, может быть, они ушли в туалет. Но их нигде не было. И тогда мой сын Виталий полез в воду и стал нырять. И он обнаружил на дне пруда ребенка. Мальчик уже весь посинел. Он вытащил его на берег, я стал делать ему искусственное дыхание и массаж сердца. Женщины все это время были в панике, кричали. Я заставил мать ребенка делать ему искусственное дыхание, а сам стал проводить массаж сердца. И мальчик пришел в себя! 

Виталий Фомин, пока его отец откачивал ребенка, вытащил из воды и утонувшего 24-летнего молодого человека. Его Игорь Фомин тоже пытался откачать, но, увы, тот уже был мёртв.

Затем Виталий Фомин побежал ловить проезжающие машины, чтобы повезти мальчика в больницу. Но, водитель остановившегося грузовика, сославшись на занятость, не повез паренька в больницу. Тогда сын побежал в село за медсестрой и за своей  машиной.

На машине Фомины и отвезли в районную больницу мальчика. 

- Он то и дело терял сознание, а когда приходил в себя, начинал плакать, его рвало, - рассказывает Владимир Фомин. Когда паренька привезли в больницу, то сразу поместили в реанимацию. А потом, насколько я знаю, его перевезли в областную детскую больницу. 

По словам главврача липецкой областной детской больницы Сергея Голобурдина, ребенка выходили.

- С мальчиком все будет хорошо, - сообщил Сергей Голобурдин.

17 2040
#происшествие на воде
3

Комментарии (17)

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Стрелки то не переводи

5 минут назад
Я, пьяное чмо вместе со своей самкой чуть не угробили ребенка.
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Ты совсем дебил?

9 минут назад
Я, не путай разные вещи.Или притворяешься?
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Не мамашка-

10 минут назад
А цука ипаная,алкашня быдланская,вонючая
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Александр

13 минут назад
Отец и сын - ГЕРОИ! Низкий вам поклон!
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Какого случая?

25 минут назад
Я, случайно нажрался и чуть малого не утопил?
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Я

29 минут назад
Ну,а кто ответит, Не стоит оскорблять умершего человека и казаться таким умным! Все это дело случая никто в этом мире не от чего не застрахован! Горе и несчастье может * в любую семью!!!
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Собирались уходить

32 минуты назад
"И только тогда заметили отсутствие"!!!!! Вот это как???!!! Лишать такую мамашу надо прпа на детей! Она его все равно погубит!
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А она не может!

43 минуты назад
Вы, она уже зенки залила свои экзольтированные. Благо и повод есть-жа упокой души "героя".Ей так хочется.Сидит,страдает и бухает.
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Ты,дура

45 минут назад
Галина, так и заклтнилась на одном? Лучше попроси прощения у человека, который действительно спас,а ты его ,выражаясь твоими словами-говном поливала.
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Как жаль детей быдло родителей (((

49 минут назад
Люди куда вы суки катитесь (обращаюсь не ко всем). Посмотрите сами вокруг бл пьют и курят и нюхают все что можно и мамы и папы и * и детям алкоголь и сигареты суют быдло мрази.
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