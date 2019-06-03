Происшествия
сегодня, 12:03
Ребенка на пруду в Плавице спасли местные жители – отец и сын
17 2040
Стали известны подробности происшествия на пруду в Добринском районе
Как сообщал GOROD48, 2 июня на пруду в Плавице произошла трагедия – утонул 24-летний молодой человек. 6-летнего мальчика удалось спасти.
После публикации материала в редакцию позвонили из Плавицы свидетели происшествия и участники спасения ребенка.
- Мы с моим 30-летним сыном Виталием находились в тот момент на пруду, - рассказал житель Плавицы Игорь Фомин. – Метрах в ста от нас отдыхала компания – две девушки и молодой человек. С ними были трое детей. Компания была навеселе, и молодой человек тащил в воду купаться того самого 6-летнего мальчика. Сажал его на плечи и плавал с ним. Хотя мальчик не хотел этого и кричал.
Затем, компания стала собираться уходить, и обнаружила отсутствие мужчины и ребенка.
- Женщины начали кричать и искать их. Но ни ребенка, ни мужчины нигде не было. Мы с сыном стали искать их на берегу, думая, что, может быть, они ушли в туалет. Но их нигде не было. И тогда мой сын Виталий полез в воду и стал нырять. И он обнаружил на дне пруда ребенка. Мальчик уже весь посинел. Он вытащил его на берег, я стал делать ему искусственное дыхание и массаж сердца. Женщины все это время были в панике, кричали. Я заставил мать ребенка делать ему искусственное дыхание, а сам стал проводить массаж сердца. И мальчик пришел в себя!
Виталий Фомин, пока его отец откачивал ребенка, вытащил из воды и утонувшего 24-летнего молодого человека. Его Игорь Фомин тоже пытался откачать, но, увы, тот уже был мёртв.
Затем Виталий Фомин побежал ловить проезжающие машины, чтобы повезти мальчика в больницу. Но, водитель остановившегося грузовика, сославшись на занятость, не повез паренька в больницу. Тогда сын побежал в село за медсестрой и за своей машиной.
На машине Фомины и отвезли в районную больницу мальчика.
- Он то и дело терял сознание, а когда приходил в себя, начинал плакать, его рвало, - рассказывает Владимир Фомин. Когда паренька привезли в больницу, то сразу поместили в реанимацию. А потом, насколько я знаю, его перевезли в областную детскую больницу.
По словам главврача липецкой областной детской больницы Сергея Голобурдина, ребенка выходили.
- С мальчиком все будет хорошо, - сообщил Сергей Голобурдин.
После публикации материала в редакцию позвонили из Плавицы свидетели происшествия и участники спасения ребенка.
- Мы с моим 30-летним сыном Виталием находились в тот момент на пруду, - рассказал житель Плавицы Игорь Фомин. – Метрах в ста от нас отдыхала компания – две девушки и молодой человек. С ними были трое детей. Компания была навеселе, и молодой человек тащил в воду купаться того самого 6-летнего мальчика. Сажал его на плечи и плавал с ним. Хотя мальчик не хотел этого и кричал.
Затем, компания стала собираться уходить, и обнаружила отсутствие мужчины и ребенка.
- Женщины начали кричать и искать их. Но ни ребенка, ни мужчины нигде не было. Мы с сыном стали искать их на берегу, думая, что, может быть, они ушли в туалет. Но их нигде не было. И тогда мой сын Виталий полез в воду и стал нырять. И он обнаружил на дне пруда ребенка. Мальчик уже весь посинел. Он вытащил его на берег, я стал делать ему искусственное дыхание и массаж сердца. Женщины все это время были в панике, кричали. Я заставил мать ребенка делать ему искусственное дыхание, а сам стал проводить массаж сердца. И мальчик пришел в себя!
Виталий Фомин, пока его отец откачивал ребенка, вытащил из воды и утонувшего 24-летнего молодого человека. Его Игорь Фомин тоже пытался откачать, но, увы, тот уже был мёртв.
Затем Виталий Фомин побежал ловить проезжающие машины, чтобы повезти мальчика в больницу. Но, водитель остановившегося грузовика, сославшись на занятость, не повез паренька в больницу. Тогда сын побежал в село за медсестрой и за своей машиной.
На машине Фомины и отвезли в районную больницу мальчика.
- Он то и дело терял сознание, а когда приходил в себя, начинал плакать, его рвало, - рассказывает Владимир Фомин. Когда паренька привезли в больницу, то сразу поместили в реанимацию. А потом, насколько я знаю, его перевезли в областную детскую больницу.
По словам главврача липецкой областной детской больницы Сергея Голобурдина, ребенка выходили.
- С мальчиком все будет хорошо, - сообщил Сергей Голобурдин.
17 2040
Стрелки то не переводи
Ты совсем дебил?
Не мамашка-
Александр
Какого случая?
Я
Собирались уходить
А она не может!
Ты,дура
Как жаль детей быдло родителей (((