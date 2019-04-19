Отчим прижег пасынка раскаленной вилкой

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвиняемым по делу проходит мужчина, который ранее уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. В этот раз он специально обжог пасынка раскаленной вилкой.

Согласно медицинскому заключению ожог, хотя и не не причинил вред здоровью подростка, однако вызвал сильную физическую боль.

Мать мальчика отказалась писать заявление в полицию.

Однако в рамках полномочий по защите интересов подростка с согласия прокурора района в отношении отчима возбуждено уголовное дело.



