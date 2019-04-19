25 минут назад
Отчим прижег пасынка раскаленной вилкой
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).
Согласно медицинскому заключению ожог, хотя и не не причинил вред здоровью подростка, однако вызвал сильную физическую боль.
Мать мальчика отказалась писать заявление в полицию.
Однако в рамках полномочий по защите интересов подростка с согласия прокурора района в отношении отчима возбуждено уголовное дело.
МИРОТВОРЕЦ
Личи
!!!
Негодяя