Происшествия

25 минут назад

Отчим прижег пасынка раскаленной вилкой

4 446
#истязания
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Отчим прижег пасынка раскаленной вилкой

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвиняемым по делу проходит мужчина, который ранее уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. В этот раз он специально обжог пасынка раскаленной вилкой.

Согласно медицинскому заключению ожог, хотя и не  не причинил вред здоровью подростка, однако вызвал сильную физическую боль.

Мать мальчика отказалась писать заявление в полицию.

Однако в рамках  полномочий по защите интересов  подростка с согласия прокурора района в отношении отчима возбуждено уголовное дело.


4 446
#истязания
2

Комментарии (4)

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МИРОТВОРЕЦ

3 минуты назад
засунуть раскаленный предмет в анальное отверстие отчиму и улыбаться ....
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Личи

6 минут назад
Это не мать, это лять. Зашить ей
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!!!

6 минут назад
на что бабы только не пойдут ради печушки даже против своих детей!!!!!!!!!!!
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Негодяя

6 минут назад
надо изолировать от ребенка,иначе он может его убить .
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