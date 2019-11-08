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11 минут назад
Билеты в Крым вызвали ажиотаж
Продано 1500 билетов, сайт перевозчика «лег».
Более 1,5 тыс. билетов реализовали за пять часов с начала их продаж на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно, сообщает RT. Первая покупка билета на поезд из города на Неве в Севастополь зафиксирована в 08:01. Пассажир приобрёл его в мобильном приложении перевозчика. Продажи открылись 8 ноября в 08:00 мск. И практически сразу сайт перевозчика «лёг».
- В связи с большим количеством запросов по покупке билетов в Крым на сайте grandtrain.ru время оформления проездных документов может быть увеличено. Специалисты компании работают над решением этой проблемы. Приносим свои извинения пассажирам», – рассказали в представительстве оператора железнодорожных пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути из Петербурга составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первый поезд из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа, уточняет РИА Новости.
- В связи с большим количеством запросов по покупке билетов в Крым на сайте grandtrain.ru время оформления проездных документов может быть увеличено. Специалисты компании работают над решением этой проблемы. Приносим свои извинения пассажирам», – рассказали в представительстве оператора железнодорожных пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути из Петербурга составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первый поезд из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа, уточняет РИА Новости.