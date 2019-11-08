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сегодня, 14:08
«Северный поток-2» вылился в штраф в $44 млн
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В Польше выписали «самый крупный за всю историю штраф».
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало французскую компанию Engie на 172 млн злотых (€44,7 млн) «за упорный и необоснованный отказ» предоставить ему запрошенные документы относительно участия компании в проекте строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении на странице UOKiK в сети Twitter. При этом не уточняется, оштрафовал ли он других участников газового проекта.
- Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 миллиона злотых за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов. Дело касается разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода "Северный поток — 2", - говорится в сообщении.
Антимонопольный орган Польши предъявил «Газпрому» обвинения в том, что российская корпорация при строительстве «Северного потока – 2» без предварительного согласия UOKIK заключила финансовую сделку с пятью международными компаниями. Такая сделка, по мнению польского антимонопольного регулятора, может привести к ограничению конкуренции.
Ранее США призвали Европу как можно скорее принять законопроект против газопровода. В Вашингтоне заявили, что, завершив его строительство, Россия будет угрожать энергетической безопасности США, наращивать военную силу и эксплуатацию европейских союзников.
Проект "Северный поток — 2" реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"), напоминает РИА Новости. Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" дает другую половину средств - 4,75 миллиарда евро.
- Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 миллиона злотых за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов. Дело касается разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода "Северный поток — 2", - говорится в сообщении.
Антимонопольный орган Польши предъявил «Газпрому» обвинения в том, что российская корпорация при строительстве «Северного потока – 2» без предварительного согласия UOKIK заключила финансовую сделку с пятью международными компаниями. Такая сделка, по мнению польского антимонопольного регулятора, может привести к ограничению конкуренции.
Ранее США призвали Европу как можно скорее принять законопроект против газопровода. В Вашингтоне заявили, что, завершив его строительство, Россия будет угрожать энергетической безопасности США, наращивать военную силу и эксплуатацию европейских союзников.
Проект "Северный поток — 2" реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"), напоминает РИА Новости. Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" дает другую половину средств - 4,75 миллиарда евро.
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