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сегодня, 12:58
Минприроды предупредило о рисках из-за ратификации Парижского соглашения
Из-за ратификации Парижского соглашения по климату Россия может столкнуться с серьезными социальными и экономическими рисками. В частности, в стране может серьезно ухудшиться качество жизни населения, говорится в рекомендациях, подготовленных Минприроды, которые имеются в распоряжении «Известий».
Главный риск заключается в неготовности проекта закона о государственном регулировании выбросов парниковых газов. Ведомство предлагает всем заинтересованным федеральным органам представить свои предложения для правительства.
Однако проблема в том, что по этому вопросу нет качественной статистики. Без объективного учета объемов эмиссии и поглощения выбросов в рамках Парижского соглашения невозможно обеспечить национальную безопасность России, считают в министерстве.
В качестве примера министерство привело ситуацию с учетом метана. Согласно статистическим данным, в 2016 году объем выбросов составлял 856 млн т СО2-экв. В 2017 году, после пересмотра коэффициента учета, оценка снизилась вдвое, до 406 млн т.
Главный риск заключается в неготовности проекта закона о государственном регулировании выбросов парниковых газов. Ведомство предлагает всем заинтересованным федеральным органам представить свои предложения для правительства.
Однако проблема в том, что по этому вопросу нет качественной статистики. Без объективного учета объемов эмиссии и поглощения выбросов в рамках Парижского соглашения невозможно обеспечить национальную безопасность России, считают в министерстве.
В качестве примера министерство привело ситуацию с учетом метана. Согласно статистическим данным, в 2016 году объем выбросов составлял 856 млн т СО2-экв. В 2017 году, после пересмотра коэффициента учета, оценка снизилась вдвое, до 406 млн т.