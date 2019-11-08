В России

сегодня, 12:58

Минприроды предупредило о рисках из-за ратификации Парижского соглашения

109
#парниковые газы #парижское соглашение
Из-за ратификации Парижского соглашения по климату Россия может столкнуться с серьезными социальными и экономическими рисками. В частности, в стране может серьезно ухудшиться качество жизни населения, говорится в рекомендациях, подготовленных Минприроды, которые имеются в распоряжении «Известий».  

Главный риск заключается в неготовности проекта закона о государственном регулировании выбросов парниковых газов. Ведомство предлагает всем заинтересованным федеральным органам представить свои предложения для правительства.   

Однако проблема в том, что по этому вопросу нет качественной статистики. Без объективного учета объемов эмиссии и поглощения выбросов в рамках Парижского соглашения невозможно обеспечить национальную безопасность России, считают в министерстве.  

В качестве примера министерство привело ситуацию с учетом метана. Согласно статистическим данным, в 2016 году объем выбросов составлял 856 млн т СО2-экв. В 2017 году, после пересмотра коэффициента учета, оценка снизилась вдвое, до 406 млн т. 
109
#парниковые газы #парижское соглашение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Умер самый известный козел России
#Амур и Тимур #животные
Умер самый известный козел России

12 минут назад

В России
Депутаты решили накормить школьников отечественными продуктами

сегодня, 12:56

В России
#малый бизнес
1
Занятость в малом и среднем бизнесе сократилась почти на 600 тыс. человек

вчера, 17:30

В России
1
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

вчера, 17:29

В России
Начальника пожарной части обвинили в поджоге жилых домов
#поджог
Начальника пожарной части обвинили в поджоге жилых домов

вчера, 15:22

В России
Документалку про Децла бесплатно выложили в Сеть
#Децл
Документалку про Децла бесплатно выложили в Сеть

вчера, 15:14

В России