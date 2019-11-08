41 минуту назад
Восстановительные работы в аварийном доме на Осеннем проезде начнутся завтра
План противоаварийных мероприятий в доме №2 на Осеннем проезде начнут выполнять 9 ноября. Об этом сегодня сообщил заместитель главы Липецка Михаил Щербаков.
Предполагается, что усиление по периметру перекрытий вверху будет скрыто натяжными потолками, снизу - деревянными полами. Восстановительные работы займут максимум месяц. Затем в доме продолжится капремонт.
Всего в доме 11 аварийных плит, соответственно восстановительные работы пройдут в 11 квартирах. Усиление плит "съест" по 12 сантиметров высоты потолков в каждой из них, но это в пределах ГОСТа.
Жильцы этих квартир сами решат, переселятся или нет на время работы. Работы начнутся в самой аварийной квартире четвертого этажа, из которой уже съехали жильцы.
Напомним, что 1 ноября в доме №2 по Осеннему проезду был введён режим локальной чрезвычайной ситуации. В пятиэтажной "хрущевке" обнаружили сверхнормативный прогиб перекрытий. Дом был построен в 1962 году, в нём 60 квартир, прописаны 124 человека. Причиной провисания плит строительные эксперты называют - усталость железобетонных конструкций.
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