Общество

41 минуту назад

Восстановительные работы в аварийном доме на Осеннем проезде начнутся завтра

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#аварийное здание
Восстановительные работы в аварийном доме на Осеннем проезде начнутся завтра

План противоаварийных мероприятий в доме №2 на Осеннем проезде начнут выполнять 9 ноября. Об этом сегодня сообщил заместитель главы Липецка Михаил Щербаков.

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Восстановительные работы в доме будет проводить фирма ООО "Наш город" из Старого Оскола. За счет средств из резервного фонда главы Липецка "Наш город" произведет подтяжку и усиление провисших плит междуэтажных перекрытий.

Предполагается, что усиление по периметру перекрытий вверху будет скрыто натяжными потолками, снизу - деревянными полами. Восстановительные работы займут максимум месяц. Затем в доме продолжится капремонт.

Всего в доме 11 аварийных плит, соответственно восстановительные работы пройдут в 11 квартирах. Усиление плит "съест" по 12 сантиметров высоты потолков в каждой из них, но это в пределах ГОСТа.

Жильцы этих квартир сами решат, переселятся или нет на время работы. Работы начнутся в самой аварийной квартире четвертого этажа, из которой уже съехали жильцы.

Напомним, что 1 ноября в доме №2 по Осеннему проезду был введён режим локальной чрезвычайной ситуации. В пятиэтажной "хрущевке" обнаружили сверхнормативный прогиб перекрытий. Дом был построен в 1962 году, в нём 60 квартир, прописаны 124 человека. Причиной провисания плит строительные эксперты называют - усталость железобетонных конструкций.


1 135
#аварийное здание

Комментарии (1)

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Люблю Город48

13 минут назад
Провисание плит и усталость жебэ конструкций. Это во всем Липецке провисание? Надо поднять настроение в группе ок -Мы из Добринки
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