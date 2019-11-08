Общество

33 минуты назад

В Липецкой области открылась первая АЗС сети «Газпромнефть»

591
#Газпромнефть
В Липецкой области открылась первая АЗС сети «Газпромнефть»

Автомобилистам предлагают топливо производства собственных нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти».

В октябре под Липецком начала работу первая автозаправочная станция сети «Газпромнефть». АЗС расположена в 7 километрах от столицы региона - в селе Ленино по адресу ул. Абрикосовая, 29. Автомобилистам предлагают топливо производства собственных нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти»: АИ-92, АИ-95, премиальный G-Drive 95 и улучшенный «Дизель Опти», а также сжиженный углеводородный газ (СУГ).

LSHE1232_s (2).jpg

На АЗС работает кафе под собственным брендом Drive Cafe, в котором можно подкрепиться и выпить сваренный по уникальной рецептуре кофе, полюбившийся автомобилистам по всей стране. На станции работает магазин, который предлагает более полутора тысяч товаров в дорогу. Автолюбители также могут воспользоваться услугами заправщика, бесплатным Wi-Fi, подкачать шины, помыть стекла и фары автомобиля.

PRO-02-2836_s (4).jpg

Новая станция работает по системе пост-оплаты, при которой клиенты сначала заправляют автомобили на одной из топливораздаточных колонок, а затем оплачивают топливо за наличный расчет или банковской картой. Благодаря этой системе время пребывания на автозаправочной станции сокращается вдвое.

Жители Липецкой области могут присоединиться к самой популярной программе лояльности среди российских автомобилистов – «Нам по пути». Она позволяет накапливать бонусы и расплачиваться ими за нефтепродукты и сопутствующие товары на станциях сети «Газпромнефть» по всей стране.

Следующую автозаправочную станцию в регионе сеть «Газпромнефть» планирует открыть в 2020 году. Найти путь до АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.

Справка:

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает свыше 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС «Газпромнефть» на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России.

591
#Газпромнефть

Еще в рубрике

«Чаплыгинский элеватор» признан банкротом
#банкротство
«Чаплыгинский элеватор» признан банкротом

16 минут назад

Общество
Восстановительные работы в аварийном доме на Осеннем проезде начнутся завтра
#аварийное здание
1
Восстановительные работы в аварийном доме на Осеннем проезде начнутся завтра

38 минут назад

Общество
«Липецк – прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «Елецкие»
#публичные слушания #Дикое
130
«Липецк – прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «Елецкие»

вчера, 20:38

Общество
Директор ТФОМС Дмитрий Мочалов распрощался с подчиненными
#Дмитрий Мочалов
60
Директор ТФОМС Дмитрий Мочалов распрощался с подчиненными

вчера, 18:56

Общество
В Липецке изменится работа двух автобусных маршрутов
#транспорт
50
В Липецке изменится работа двух автобусных маршрутов

вчера, 16:42

Общество
На увеличение нормы питания дошкольников на рубль денег в бюджете не нашлось
#бюджет #дети
39
На увеличение нормы питания дошкольников на рубль денег в бюджете не нашлось

вчера, 16:19

Общество