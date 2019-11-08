В Липецкой области открылась первая АЗС сети «Газпромнефть»

Автомобилистам предлагают топливо производства собственных нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти».

В октябре под Липецком начала работу первая автозаправочная станция сети «Газпромнефть». АЗС расположена в 7 километрах от столицы региона - в селе Ленино по адресу ул. Абрикосовая, 29. Автомобилистам предлагают топливо производства собственных нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти»: АИ-92, АИ-95, премиальный G-Drive 95 и улучшенный «Дизель Опти», а также сжиженный углеводородный газ (СУГ).







На АЗС работает кафе под собственным брендом Drive Cafe, в котором можно подкрепиться и выпить сваренный по уникальной рецептуре кофе, полюбившийся автомобилистам по всей стране. На станции работает магазин, который предлагает более полутора тысяч товаров в дорогу. Автолюбители также могут воспользоваться услугами заправщика, бесплатным Wi-Fi, подкачать шины, помыть стекла и фары автомобиля.







Новая станция работает по системе пост-оплаты, при которой клиенты сначала заправляют автомобили на одной из топливораздаточных колонок, а затем оплачивают топливо за наличный расчет или банковской картой. Благодаря этой системе время пребывания на автозаправочной станции сокращается вдвое.

Жители Липецкой области могут присоединиться к самой популярной программе лояльности среди российских автомобилистов – «Нам по пути». Она позволяет накапливать бонусы и расплачиваться ими за нефтепродукты и сопутствующие товары на станциях сети «Газпромнефть» по всей стране.

Следующую автозаправочную станцию в регионе сеть «Газпромнефть» планирует открыть в 2020 году. Найти путь до АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.

Справка:

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает свыше 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС «Газпромнефть» на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России.