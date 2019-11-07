Происшествия

57 минут назад

Похитителя быка и коровы задерживали с помощью СОБРа

4 729
#кража
Похитителя быка и коровы задерживали с помощью СОБРа

За прошедшие сутки полицейские раскрыли две ранее совершенные кражи скота:

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, первая из раскрытых краж была совершена этой весной в Липецком районе: из коровника 42-летнего индивидуального предпринимателя похитили быка и корову.

Полицейские отыскали возможного скотокрада, по оперативной информации, подозреваемый, 30-летний липчанин, уже имел судимость за незаконный оборот наркотиков, и мог оказать вооруженное сопротивление, в связи с чем его задерживали при силовой поддержке СОБР «Феникс» УФСВНГ России по Липецкой области.

Также полицейские раскрыли кражу лошади с территории молочного комплекса. Такое заявление поступило в МО МВД России «Чаплыгинский».Задержан ранее судимый за совершение краж 23-летний местный житель. Ведется следствие.

4 729
#кража

Комментарии (4)

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Эдуард

2 минуты назад
Лошадь? Да, уж. Это Вам не мобилу подрезать.
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Волноваха

6 минут назад
Насколько в дефиците говядина. За 20 лет потери хлеще военных
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Ибарури

8 минут назад
Ониебари террористы
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Весело

19 минут назад
Как в голодные сталинские 30-е.
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