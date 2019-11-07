57 минут назад
Похитителя быка и коровы задерживали с помощью СОБРа
За прошедшие сутки полицейские раскрыли две ранее совершенные кражи скота:
Полицейские отыскали возможного скотокрада, по оперативной информации, подозреваемый, 30-летний липчанин, уже имел судимость за незаконный оборот наркотиков, и мог оказать вооруженное сопротивление, в связи с чем его задерживали при силовой поддержке СОБР «Феникс» УФСВНГ России по Липецкой области.
Также полицейские раскрыли кражу лошади с территории молочного комплекса. Такое заявление поступило в МО МВД России «Чаплыгинский».Задержан ранее судимый за совершение краж 23-летний местный житель. Ведется следствие.
Эдуард
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