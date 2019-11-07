Цены на жилье идут вверх

43,3 тысячи рублей составила по итогам третьего квартала в Липецкой области средняя цена за квадратный метр жилья на первичном рынке, «вторичка» была чуть дешевле» - 43 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с концом второго квартала цены на первичном рынке выросли на 3,7%, жилье на вторичном рынке подорожало в среднем на 0,7% за квадратный метр.



По сравнению с концом прошлого года индекс цен на первичном рынке жилья составил 106,2%, на вторичном рынке жилья – 104,4%, сообщает Липецкстат.



