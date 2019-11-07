Экономика

сегодня, 08:02

Цены на жилье идут вверх

3 678
#недвижимость
Цены на жилье идут вверх
43,3 тысячи рублей составила по итогам третьего квартала в Липецкой области средняя цена за квадратный метр жилья на первичном рынке, «вторичка» была чуть дешевле» - 43 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с концом второго квартала цены на первичном рынке выросли на 3,7%, жилье на вторичном рынке подорожало в среднем на 0,7% за квадратный метр. 

По сравнению с концом прошлого года индекс цен на первичном рынке жилья составил 106,2%, на вторичном рынке жилья – 104,4%, сообщает Липецкстат. 

3 678
#недвижимость

Комментарии (3)

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Зоркий

11 минут назад
Хорошая попытка, продавцы человейников-недостроев, но нет, ваши убогие халупы по цене дома в развитых странах покупать не будут
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Ага

23 минуты назад
И все ломанулись брать ипотеки
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НЕ ПАТРИОТ

52 минуты назад
43300 за кв.м. . Квартира "путинка" 11,6 кв.м. . 43300 Х 11,6 = 502280 руб. - Вполне демократичная цена)))
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