Происшествия
сегодня, 15:00
Во влетевшем в остановку «ВАЗе» пострадал кот
По словам женщины водителя, во всем виновато сцепление.
Сегодня днем на улице Катукова в Липецке автомобиль «ВАЗ-2107» влетел на остановку. Находившаяся за рулем машины женщина рассказала GOROD48, как произошла авария.
По ее словам, вчера в автомобиле поменяли сцепление, и она еще не успела к нему привыкнуть. По дороги с дачи женщина прибавила «газа» и машина вместо того, чтобы пойти на разворот, поехала по прямой и через бордюр залетела на остановку.
В автомобиле помимо женщины находился кот – он и стал единственным пострадавшим в аварии – переноска с котом свалилась с сидения на пол машины.
По ее словам, вчера в автомобиле поменяли сцепление, и она еще не успела к нему привыкнуть. По дороги с дачи женщина прибавила «газа» и машина вместо того, чтобы пойти на разворот, поехала по прямой и через бордюр залетела на остановку.
В автомобиле помимо женщины находился кот – он и стал единственным пострадавшим в аварии – переноска с котом свалилась с сидения на пол машины.
)))))
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