Происшествия

сегодня, 15:00

Во влетевшем в остановку «ВАЗе» пострадал кот

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#Авария #ДТП
Во влетевшем в остановку «ВАЗе» пострадал кот

По словам женщины водителя, во всем виновато сцепление.

Сегодня днем на улице Катукова в Липецке автомобиль «ВАЗ-2107» влетел на остановку. Находившаяся за рулем машины женщина рассказала GOROD48, как произошла авария.

По ее словам, вчера в автомобиле поменяли сцепление, и она еще не успела к нему привыкнуть. По дороги с дачи женщина прибавила «газа» и машина вместо того, чтобы пойти на разворот, поехала по прямой и через бордюр залетела на остановку.

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В автомобиле помимо женщины находился кот – он и стал единственным пострадавшим в аварии – переноска с котом свалилась с сидения на пол машины.

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#Авария #ДТП

Комментарии (14)

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)))))

9 секунд назад
Катерина, восклицательный знак Вам ответит на этот вопрос))))
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Сталин-психиатр.

16 секунд назад
Кота жалко. Тут и так постоянный стресс, да ещё и в аварию(((.
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Россия суровая

2 минуты назад
Бедный котик , больно ему .
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Катерина

5 минут назад
Объясните мне, дуре, при чем тут сцепление и газ?
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Вальтер с кладбища

5 минут назад
Новая версия. Раньше тормоза путали. Теперь сцепление!!! И оказывается,когда выжимаешь сцепление ,автомобиль должен поворачивать. А этот прямо поехал. Вот это хохма!! Тётка огонь
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йож

6 минут назад
коту валерьянки накапать и сардельку.
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Анимальная планета

10 минут назад
рыдая, пытается утопиться в унитазе.
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Анна

13 минут назад
Ну и что с котом то, всё в порядке???
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Вазогавнохлам

16 минут назад
Иномарки DURACAM, это твоя жена решила уничтожить твой ржавый ВАЗ? Или в нем система автонаведения на остановки, столбы, деревья? Любовь к ВАЗу зла - полюбишь и козла!
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Notella

23 минуты назад
Дурында старая
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