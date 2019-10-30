Происшествия
сегодня, 12:22
Сотрудниками наркоконтроля у липчанина изъято более 500 граммов марихуаны
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Установлено, что 24-летний ранее судимый житель Липецкой области сбыл на территории города Липецка наркотическое средство.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана массой более 500 грамм.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных частями первой и четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Максимальный срок лишения свободы по данным статьям – 20 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных частями первой и четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Максимальный срок лишения свободы по данным статьям – 20 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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