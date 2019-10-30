Происшествия

сегодня, 12:22

Сотрудниками наркоконтроля у липчанина изъято более 500 граммов марихуаны

9 448
#наркотики #
Сотрудниками наркоконтроля у липчанина изъято более 500 граммов марихуаны

Установлено, что 24-летний ранее судимый житель Липецкой области сбыл на территории города Липецка наркотическое средство.

В ходе обыска  по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана массой более 500 грамм.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных частями первой и четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Максимальный срок лишения свободы по данным статьям – 20 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
9 448
#наркотики #

Комментарии (9)

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Дуралей

1 минуту назад
Мент как увидел столько травы, так и оболдел, аж перчатки вверх пупырышками напялил впопыхах.....
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Главному полЮцейскому

3 минуты назад
Срочно выдать полЮцейскому инструкцию по одеванию перчаток и пусть зачёт сдаёт раз он такой олух царя небесного....
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Путенский беспредел

24 минуты назад
Отпустить немедленно марь Ивановна полезна.
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Житель

сегодня, 12:54
А что, у понта, перчатки на одну руку!
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Капец

сегодня, 12:41
За убийство матери 8 лет за траву 20 лет что то не сходиться
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Елец

сегодня, 12:40
Вот за эти лопухи 20 лет? Они копейки не стоят
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наверняка

сегодня, 12:39
подставили.
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fb.com4

сегодня, 12:37
Пожизненно лучше бы ему дали, 20 лет будет как-то мало!
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Wixx

сегодня, 12:29
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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