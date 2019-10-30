Сотрудниками наркоконтроля у липчанина изъято более 500 граммов марихуаны

Установлено, что 24-летний ранее судимый житель Липецкой области сбыл на территории города Липецка наркотическое средство.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана массой более 500 грамм.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных частями первой и четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Максимальный срок лишения свободы по данным статьям – 20 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

