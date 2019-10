Предыстории «Игры престолов» не будет

Канал HBO отказался от приквела саги в пользу другого проекта.

Телеканал HBO отменил выход одного из приквелов сериала «Игра престолов», сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. Об этом же рассказали собеседники Variety. THR пишет, что шоураннер и сценарист Джейн Голдман отправила членам съемочной группы и актерам электронные письма, в которых сообщила о закрытии проекта. Телеканал HBO отказался от комментариев, пишет РБК После появления новости об отказе от одного приквела HBO подтвердил, что на телеканале выйдет другой приквел под названием «Дом дракона» (House of the Dragon). Об этом сообщается в официальном аккаунте «Игры престолов» в Twitter. Над созданием сериала будут работать Джордж Мартин и Райан Кондал.Как сообщает ТАСС , действие нового сериала развернется за 300 лет до событий "Игры престолов". Режиссером "Дома дракона" выступит британец Мигель Сапочник, снявший несколько серий основной киносаги и удостоившийся в 2016 за одну из них премии Emmy в номинации "Лучшая режиссура драматического сериала". Сюжет приквела будет создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом выступит его сценаристом. К настоящему моменту HBO заказала 10 эпизодов нового сериала.Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь Льда и Пламени", напоминает РИА Новости . Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.