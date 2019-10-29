«Почему приоритеты не бедность? Не многодетные семьи? Не меры поддержки инвалидов?»

Фракция КПРФ в горсовете выступила против бюджетных преференций бизнесу, участвующему в благоустройстве Липецка.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Жанна Михайлова представила проект Положения «О муниципальной поддержке социально значимых проектов на территории города Липецка».



По словам чиновницы, проект разработан в целях привлечения социально ответственных организаций и индивидуальных предпринимателей к совместному с мэрией участию по формированию комфортной, экологически безопасной городской среды, удобству для проживания граждан. Социально значимыми проектами, по мнению городских властей, должны стать благоустройство, устройство открытых плоскостных сооружений и площадок, установка малых архитектурных форм, игрового (спортивного) оборудования, элементов архитектурного освещения объектов благоустройства. Муниципалитет, со своей стороны, окажет поддержку организациям и предпринимателям в виде предоставления субсидий из бюджета города; предоставления в залог имущества и имущественных прав; муниципальных гарантий; льготы по земельному налогу.



- Реализация указанных проектов предполагает вложение собственных средств организациями и индивидуальными предпринимателями, что, в свою очередь, позволит сократить расходы городского бюджета на указанные мероприятия, - отметила Жанна Михайлова.



Против такого законопроекта выступила фракция КПРФ.



- В этом году мы стали очевидцами массового благоустройства в Липецке. Так, обновлены парк НЛМК, Быханов сад. Могут ли субъекты предпринимательской деятельности, участвовавшие в этих проектах благоустройства, получить поддержку муниципалитета за уже выполненные работы? - поинтересовался Александр Ушаков.



- Положением это не запрещено, - ответила Жанна Михайлова.



- Вы ведете к тому, что мы разработали это Положение под кого-то? Не под кого мы ничего не делаем! В комиссию по оценке проектов благоустройства, кстати, войдут и депутаты, в том числе и вы, если захотите. Да, те организации, которые в этом году уже участвовали в благоустройстве города, могут претендовать на меры поддержки из муниципального бюджета, если проекты уже реализованы. В проекте написано: «либо реализовавшим проекты с 1 января 2019 года», - вступила в дискуссию председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.



- Создается впечатление, что это делается под кого-то, - настаивал на своем Александр Ушаков.



- Данный нормативный акт должен действовать с 1 января 2020 года. Но я сейчас о другом. Как мне кажется, этот проект делается под конкретное предприятие. Какими тогда будут выпадающие дохода из бюджета?



- Пока не можем ответить на этот вопрос, - ответила Татьяна Григорова.



В дискуссию вступила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова:



- Принимая эту форму, мы должны знать, в каком размере мы будем предоставлять льготы. И еще, оценочная комиссия должна взвесить все финансово-экономические последствия каких-то планов субъектов предпринимательской деятельности для бюджета города. То есть проект надо оценить еще при отборе проекта. Льгота должна быть выгодна для бюджета города, а не разорять его.



- У меня здоровое негодование в душе было, когда я читал текст этого Положения. Складывается впечатление, что департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии всем диктует свои приоритеты. Почему приоритеты не бедность? Не многодетные семьи? Не меры поддержки инвалидов? Не экология? - начал второе наступление на чиновников депутат Николай Быковских



- Такие вопросы - на контроле федеральной власти. На все, о чем вы говорите, тратятся из федерального и регионального бюджетов несоизмеримые средства с теми, которые мы изыскиваем на благоустройством, - ответил на вопрос коллеги спикер горсовета Игорь Тиньков.



- Из бюджета Липецка на благоустройство в этом году выделили 400 миллионов рублей. Бюджет - не резиновый. А вы предлагаете меры, которые напрямую сокращают бюджет! Тот же земельный налог - он основной для нас, - настаивал на своей точке зрения Николай Быковских.



В дискуссию снова вступила Татьяна Григорова. По ее словам, муниципалитет никогда бы не смог разово изыскать в бюджете 75 миллионов рублей, которые в этом году выделило ПАО «НЛМК» на благоустройство парка Металлургов. А город получил в эксплуатацию полностью готовый парк. И те средства, которые могут выпасть из муниципального бюджета на льготы для субъектов предпринимательской деятельности, будут муниципалитету компенсированы из областного или федерального бюджетов.



- Чем будет заниматься мэрия, когда парки закончатся? Установка скамеек и парки - не приоритет мэрии. Но вы этого не слышите и не хотите слышать! - взвился Николай Быковских.



Вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова развернула разговор в другое русло. Мол, у предпринимателей возникнет большой соблазн отказаться от благотворительности при принятии Положения «О муниципальной поддержке социально значимых проектов на территории города Липецка».



С коллегой не согласился депутат Анатолий Давыдов:



- Благотворительность еще никто не отменял. А данная программа расширяет возможности муниципалитета по привлечению бизнеса к благоустройству Липецка.



В итоге депутаты большинством голосов утвердили как Положение «О муниципальной поддержке социально значимых проектов на территории города Липецка», так и перечень приоритетов мэрии.

