Предприятие отравило землю гнилью

Организации пришлось заплатить штраф в 2,2 млн рублей.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с контролирующими органами провела проверку по информации о загрязнении плодородных земель сельскохозяйственного назначения отходами тепличного производства, сообщает Генеральная прокуратура России.



В ходе выездной проверки на землях бывшего животноводческого комплекса была обнаружена несанкционированная свалка гниющих остатков тепличных культур площадью 2 800 квадратных метров. В результате открытого контакта отходов IV класса опасности с почвой было выявлено значительное увеличение содержания в ней загрязняющих веществ, в том числе - азота нитратов в 3,4 раза, хлоридов в 4,9 раза.



Как установлено в ходе прокурорской проверки, на земельный участок, находящийся в собственности сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Север» вывозились отходы хозяйственной деятельности ООО «Тепличный Комбинат ЛипецкАгро» (г. Данков). Таким образом, собственником земельного участка и фактическим пользователем были грубо нарушены нормы закона, обязывающего землепользователей осуществлять мероприятия по охране земель, не допуская негативного воздействия на земли и почвы.



По результатам проверки в адрес директора ООО «ТК ЛипецкАгро» и председателя СССПК «Север» Липецкий межрайонный природоохранный прокурор внес представления о незамедлительном устранении выявленных нарушений. В отношении ООО «ТК ЛипецкАгро», а также виновного должностного лица предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении с отходами) и ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (порча почв). В отношении руководителя СССПК «Север» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (непринятие мер по охране почв).



На основании актов прокурорского реагирования управление Росприроднадзора по Липецкой области наложило на правонарушителей штрафы на общую сумму 210 000 рублей. Кроме того, решением Данковского городского суда по иску природоохранного прокурора на ООО «ТК ЛипецкАгро» возложена обязанность по очистке от отходов и последующей рекультивации земельного участка.



Одновременно с этим с общества взыскан экологический вред, причиненный окружающей среде, в размере более 2,2 млн рублей. Сейчас судебное решение по иску природоохранного прокурора исполнено. Ответчик полностью возместил причиненный им экологии ущерб.