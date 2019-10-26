Погода в Липецке

3 минуты назад

В Липецкой области сухо и тепло

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#потепление
В Липецкой области сухо и тепло

В ближайшие сутки в Липецкой области сохранится теплая погода, будет преимущественно без осадков, в утренние и ночные часы – с туманами. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов тепла, что на 9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных  осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем температура составит от 14 до 17 градусов тепла.  

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью - от 5 до 7 градусов тепла, днем - от +14 до +16 градусов.  

День 27 октября стал самым теплым в Липецке в 1984 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 10 градусов мороза. 
26
#потепление

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