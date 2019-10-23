Общество

50 минут назад

Улицу Верхняя Логовая перекроют для опиловки деревьев

289
#благоустройство
Улицу Верхняя Логовая перекроют для опиловки деревьев
Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, завтра 24 октября с 9:00 до 12:00 будет перекрыт участок одностороннего движения по улице Верхняя Логовая (спуск от детской художественной школы №1 до пересечения с улицей Каменный Лог). Муниципальный «Зеленхоз» проведет здесь работы по опиловке деревьев. Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативный маршрут.

фото  google.com.

289
#благоустройство

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