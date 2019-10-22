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20-летний парень попал под суд за истязания несовершеннолетней жены

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#истязания
17-летняя жительница Кузбасса стала жертвой систематического насилия со стороны 20-летнего мужа. Вскоре суд рассмотрит уголовное дело в отношении парня.

Как сообщает VSE42.Ru, правоохранители Кемеровской области завершили расследование уголовного дела молодого мужчины из города Киселевска. Обвиняемый после употребления спиртого периодически избивал молодую жену по надуманным поводам.

Девушка, не выдержав издевательств, сообщила о насилии в семье правоохранительным органам. После этого было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в ходе следствия признал свою вину.

К настоящему времени расследование преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), завершено. Материалы вместе с обвинительным заключением были переданы в суд.

188
#истязания

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