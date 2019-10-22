Общество

сегодня, 09:53

Липецким инвалидам понравились отремонтированные городские дороги

9 385
#дороги #благоустройство
Липецким инвалидам понравились отремонтированные городские дороги

«По сравнению с апрелем они - небо и земля».

Чиновники мэрии и областной администрации, причастные к реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провезли по попавшим в ремонт этого года участников проекта «Маломобильный патруль».

Колясочникам Любови Дроздовой и Роману Бобылеву первой показали улицу Космонавтов. На ней уже давно укатан асфальт и дело осталось за малым - благоустройством остановочных площадок и павильонов, отсыпкой грунтом будущих газонов.

- По сравнению с тем, что здесь было в апреле - небо и земля, - сказала участница «Маломобильного патруля» Любовь Дроздова. - Мы без проблем пересекли дорогу по пешеходному переходу, доехали до больницы на восьмом микрорайоне, к которой раньше невозможно было подойти без посторонней помощи из-за торчащих бордюров.

Единственное замечание инвалиды сделали представителю компании-подрядчика по съезда с тротуара на пешеходный переход у остановки «12 микрорайон». По словам колясочников, допустимая по ГОСТу высота порожка все же представляет собой препятствие для маломобильных групп населения.

Следующая остановка - улица Ильича. Здесь, чтобы преодолеть ряд подъемов, участникам «Маломобильного патруля» потребовалась помощь. Однако сами они отметили, что раньше тротуара здесь вообще не было. Сегодня же, несмотря на сложный рельеф местности, обустроена нормальная пешеходная зона, созданы условия, которые делают ее приемлемой для мам с колясками, пожилых людей и инвалидов.

- Такие совместные выезды просто необходимы, - подытожил совместный с инвалидами выезд главный смотритель Липецка Алексей Огневой. - Проект называется «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а качество означает наличие комфортных условий для всех участников дорожного движения. По всем полученным замечаниям будет проведена работа, выявленные недостатки подрядчики исправят. Все нарекания мы учтем уже на стадии проектирования следующих объектов благоустройства.
9 385
#дороги #благоустройство

Комментарии (9)

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222

1 минуту назад
Когда дороги начнут разваливаться, примерно через месяц, скажут, что это инвалиды их своими колясками разбили,,
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КТО ПОДСКАЖЕТ ?

13 минут назад
Если удалена одна почка , грудь , глаз - ГРУППУ ДАЮТ ?!!!!! Если нет , то тогда откуда нах стлько льготников в автобусах ,свиду все здоровы ,голова и руки есть , а некоторые свиду как БЫКИ ,на которых пахать и пахать надо
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14.07.2014 13:57

23 минуты назад
Михаил Гулевский.В городе, по словам его главы, кардинально поменялось отношение к ремонту дорог. Так, сейчас большинство объектов сдаются в эксплуатацию комплексно - с «зеленкой», бордюрами, мощеными плиткой дорожками и тротуарами. Обновленными в этом году станут улицы 8 Марта, Неделина, Механизаторов, 50 лет НЛМК, Вермишева, Циолковского, Терешковой. В планах чиновников следующего года - ремонт улицы Папина с организацией по ней одностороннего движения (автотранспортный поток в противоположном направлении пойдет по проспекту Победы) и строительство новых дорог в районе памятника танкистам. По словам мэра, здесь будет расширены улицы, прилегающие к этой перегруженной транспортом развязке (по появившимся дополнительным полосам автомобили будут передвигаться, минуя разворотное кольцо).
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а зачем тогда Кудряшова уволили ! ?

40 минут назад
Начальник управления главного смотрителя Эдуард Кудряшов подчеркнул, что является заказчиком работ только по ремонту дорог. Больше всего нареканий к колодцам и ливневой канализации, поэтому к ним в этом году будет самое пристальное внимание. — У нас ничего не разрушилось и не развалилось. У нас есть проблемные места — трещины и швы. Это недорогостоящий ремонт. Нас спасает геосетка, которую мы начали класть в последние годы. Больших разрушений нет. Есть определенные недоработки и проблемные места, — уточнил Эдуард Кудряшов.
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гость

42 минуты назад
то Воронин дороги показывет, то Огневой , кто заказчик дорожного ремонта , на Ильича , к примеру ?
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наверно

53 минуты назад
А этот «Маломобильный патруль», у них есть социальное такси
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Ну очень старый

56 минут назад
Сейчас липецкие дороги - мечта, по сравнению с 1700 годом! А зарплаты с пенсиями - не верю, что такое возможно!
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А этот «Маломобильный патруль»

58 минут назад
Не пробовал вылезти с коляской из автобуса на остановку и заехать на тротуар
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гость

сегодня, 10:00
товарищ Огневой , вы читать умеете. Как стало известно GOROD48, в администрации области сейчас решают, как наказать ответственных за дорожные ремонты чиновников мэрии Липецка. Возможно, кто-то поплатится своим местом. Но уже известно, что часть полномочий по дорожным ремонтам после скандалов этого строительного сезона областники заберут себе. И в следующем году вся организационная работа по дорожным ремонтам Липецка может стать прерогативой областной администрации.
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