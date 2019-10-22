Липецким инвалидам понравились отремонтированные городские дороги

«По сравнению с апрелем они - небо и земля».

Чиновники мэрии и областной администрации, причастные к реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провезли по попавшим в ремонт этого года участников проекта «Маломобильный патруль».



Колясочникам Любови Дроздовой и Роману Бобылеву первой показали улицу Космонавтов. На ней уже давно укатан асфальт и дело осталось за малым - благоустройством остановочных площадок и павильонов, отсыпкой грунтом будущих газонов.



- По сравнению с тем, что здесь было в апреле - небо и земля, - сказала участница «Маломобильного патруля» Любовь Дроздова. - Мы без проблем пересекли дорогу по пешеходному переходу, доехали до больницы на восьмом микрорайоне, к которой раньше невозможно было подойти без посторонней помощи из-за торчащих бордюров.



Единственное замечание инвалиды сделали представителю компании-подрядчика по съезда с тротуара на пешеходный переход у остановки «12 микрорайон». По словам колясочников, допустимая по ГОСТу высота порожка все же представляет собой препятствие для маломобильных групп населения.



Следующая остановка - улица Ильича. Здесь, чтобы преодолеть ряд подъемов, участникам «Маломобильного патруля» потребовалась помощь. Однако сами они отметили, что раньше тротуара здесь вообще не было. Сегодня же, несмотря на сложный рельеф местности, обустроена нормальная пешеходная зона, созданы условия, которые делают ее приемлемой для мам с колясками, пожилых людей и инвалидов.



- Такие совместные выезды просто необходимы, - подытожил совместный с инвалидами выезд главный смотритель Липецка Алексей Огневой. - Проект называется «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а качество означает наличие комфортных условий для всех участников дорожного движения. По всем полученным замечаниям будет проведена работа, выявленные недостатки подрядчики исправят. Все нарекания мы учтем уже на стадии проектирования следующих объектов благоустройства.