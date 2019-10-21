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сегодня, 21:27

Липчанин с подельником задержаны за убийство двух человек

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#убийство
Липчанин с подельником задержаны за убийство двух человек

Липчанин и его ростовский приятель убили спящую женщину и мужчину

Преступление было совершено около шести часов утра 19 октября в поселке Глубокий Каменского района области, сообщает издание "Панорама".

По предварительной информации, двое злоумышленников проникли в частное домовладение на улице Красной. В одной из комнат они увидели спящую 59-летнюю женщину и несколько раз ударили ее ножом и добили ударом в затылок.

Затем убийцы вошли в другую комнату и стали избивать 39-летнего мужчину. Селянин получил несколько ударов палкой по голове и четыре ножевых ранения в туловище. От полученных травм он скончался в поселковой больнице.

Услышав шум и крики соседи вызвали полицию, но злоумышленникам удалось скрыться.

Подозреваемых через некоторое время удалось задержать. Как выяснилось, один из них, 40-летний местный житель, ранее был судим за убийство и кражи, а его напарник, 21-летний уроженец Липецкой области, пока к уголовной ответственности не привлекался.

Во время совершения преступления оба были сильно пьяны. Причины случившегося устанавливаются..

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Подозреваемые заключены под стражу.

8 1399
#убийство

Комментарии (8)

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Расул Мирзаев

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Артем, это перчатки...
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Гость

51 минуту назад
Запретить алкоголь, мясо, табак!
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Артем

51 минуту назад
Маникюр красивый у эксперта криминалиста на фото
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Кто о чём

сегодня, 21:36
Услышав шум и крики соседи вызвали полицию...Где запятая ???
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Зоркий

сегодня, 21:34
Вот таких надо сразу на пожизненное отправлять и ещё чтобы корм животных отбить пусть БАМ копают
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Палермо

сегодня, 21:34
Тебе нравится по ходу со мной ругаться?
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