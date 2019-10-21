Происшествия
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Липчанин с подельником задержаны за убийство двух человек
Липчанин и его ростовский приятель убили спящую женщину и мужчину
Преступление было совершено около шести часов утра 19 октября в поселке Глубокий Каменского района области, сообщает издание "Панорама".
По предварительной информации, двое злоумышленников проникли в частное домовладение на улице Красной. В одной из комнат они увидели спящую 59-летнюю женщину и несколько раз ударили ее ножом и добили ударом в затылок.
Затем убийцы вошли в другую комнату и стали избивать 39-летнего мужчину. Селянин получил несколько ударов палкой по голове и четыре ножевых ранения в туловище. От полученных травм он скончался в поселковой больнице.
Услышав шум и крики соседи вызвали полицию, но злоумышленникам удалось скрыться.
Подозреваемых через некоторое время удалось задержать. Как выяснилось, один из них, 40-летний местный житель, ранее был судим за убийство и кражи, а его напарник, 21-летний уроженец Липецкой области, пока к уголовной ответственности не привлекался.
Во время совершения преступления оба были сильно пьяны. Причины случившегося устанавливаются..
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Подозреваемые заключены под стражу.
По предварительной информации, двое злоумышленников проникли в частное домовладение на улице Красной. В одной из комнат они увидели спящую 59-летнюю женщину и несколько раз ударили ее ножом и добили ударом в затылок.
Затем убийцы вошли в другую комнату и стали избивать 39-летнего мужчину. Селянин получил несколько ударов палкой по голове и четыре ножевых ранения в туловище. От полученных травм он скончался в поселковой больнице.
Услышав шум и крики соседи вызвали полицию, но злоумышленникам удалось скрыться.
Подозреваемых через некоторое время удалось задержать. Как выяснилось, один из них, 40-летний местный житель, ранее был судим за убийство и кражи, а его напарник, 21-летний уроженец Липецкой области, пока к уголовной ответственности не привлекался.
Во время совершения преступления оба были сильно пьяны. Причины случившегося устанавливаются..
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Подозреваемые заключены под стражу.
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