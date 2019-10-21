Происшествия
10 минут назад
Дрифт «Мерседеса» с опрокидыванием попал на видео
"Мерседесу" никто не мешал и ничто ему не мешало
На улице Неделина сегодня вечером водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего автомобиль опрокинулся на бок.
"Заезд" попал на видео камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, что «Мерседесу» никто не мешал. По какой причиной он "дрифтанул" - неведомо.
В аварии никто не пострадал.
"Заезд" попал на видео камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, что «Мерседесу» никто не мешал. По какой причиной он "дрифтанул" - неведомо.
В аварии никто не пострадал.
Да уж...
Качанок
?
Мерседес
где видео?!
Может,