Происшествия

10 минут назад

Дрифт «Мерседеса» с опрокидыванием попал на видео

6 127
#дтп

"Мерседесу" никто не мешал и ничто ему не мешало

На улице Неделина сегодня вечером водитель автомобиля «Мерседес»  не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего автомобиль опрокинулся на бок.

"Заезд" попал на видео камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, что «Мерседесу» никто не мешал. По какой причиной он "дрифтанул" - неведомо. 

В аварии никто не пострадал. 
6 127
#дтп

Комментарии (6)

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Да уж...

1 минуту назад
никто не мешал и ничто ему не мешало ...
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Качанок

1 минуту назад
А же можешь не выжидать пока огония сойдет
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?

2 минуты назад
Ну, а видео где?
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Мерседес

5 минут назад
Машина кайфовая
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где видео?!

6 минут назад
????
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Может,

6 минут назад
Синька помешала?
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