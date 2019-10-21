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В Липецкой области задержали несовершеннолетних мошенников
Сотрудниками ОП № 5 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник мошеннических действий, совершенных в отношении 34-летнего гражданина. Им оказался несовершеннолетний житель Усманского района.
Сотрудниками ОП № 2 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник мошеннических действий, совершенных в отношении 43-летней гражданки. Им оказался несовершеннолетний житель Липецка, сообщили в УМВД России по Липецкой области.