Происшествия

8 минут назад

В Липецкой области задержали несовершеннолетних мошенников

125
#мошенничество
В Липецкой области задержали несовершеннолетних мошенников

Сотрудниками ОП № 5 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник мошеннических действий, совершенных в отношении 34-летнего гражданина. Им оказался несовершеннолетний житель  Усманского  района.

Сотрудниками ОП № 2 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник мошеннических действий, совершенных в отношении 43-летней гражданки. Им оказался несовершеннолетний житель Липецка, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

125
#мошенничество

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