Происшествия
сегодня, 10:37
В Липецке на крыше многоэтажки дети устроили огненное представление
Шалость стала причиной вызова пожарных.
19 октября около восьми часов вечера на крыше дома №2 на улице Славянова местные жители увидели огненные вспышки и вызвали спасателей. К дому прибыли несколько отделений пожарных.
Оказалось, что причиной вспышек стала детская шалость: подростки поджигали аэрозоль из баллончиков. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют полицейские.
Оказалось, что причиной вспышек стала детская шалость: подростки поджигали аэрозоль из баллончиков. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют полицейские.
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