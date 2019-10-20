Происшествия

сегодня, 10:37

В Липецке на крыше многоэтажки дети устроили огненное представление

1 771
#пожар
В Липецке на крыше многоэтажки дети устроили огненное представление

Шалость стала причиной вызова пожарных.

19 октября около восьми часов вечера на крыше дома №2 на улице Славянова местные жители  увидели огненные вспышки и вызвали спасателей. К дому прибыли несколько отделений пожарных.

Оказалось, что причиной вспышек стала детская шалость: подростки поджигали аэрозоль из баллончиков. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют полицейские. 
1 771
#пожар

Комментарии (1)

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Смотрящий

53 минуты назад
Прогнать всех, через нарколога! Аэрозоль ... газом для зажигалок они там баловались!
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