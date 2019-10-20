В Липецке на крыше многоэтажки дети устроили огненное представление

Шалость стала причиной вызова пожарных.



19 октября около восьми часов вечера на крыше дома №2 на улице Славянова местные жители увидели огненные вспышки и вызвали спасателей. К дому прибыли несколько отделений пожарных.



Оказалось, что причиной вспышек стала детская шалость: подростки поджигали аэрозоль из баллончиков. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

