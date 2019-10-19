Происшествия

49 минут назад

Пропавший в Липецкой области грибник нашелся

3 505
#поиск пропавших
Пропавший в Липецкой области грибник нашелся

С молодым человеком все в порядке

Пропавший 28-летний житель поселка Тимирязевский Задонского района, ушедший сегодня утром за грибами и долго не выходивший на связь, нашелся. С ним все в порядке, сообщает «Добровольная народная дружина Липецкой области «Патруль».

Молодой человек заблудился в лесу, и вышел в место где была доступна сотовая телефонная связь только ближе к вечеру. Он сразу же позвонил родственникам, сообщил примерное свое местонахождение, после чего к нему выдвинулись волонтеры поисковых организаций.
3 505
#поиск пропавших

Комментарии (2)

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мама , забери меня отсюда

1 минуту назад
как же этот великовозрастный инфант Родину защищать будет ,если в трех соснах блукает ?
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ахаха

20 минут назад
Максом, в таком возрасте и заблудить? И не терялся бла
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