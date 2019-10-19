Пропавший в Липецкой области грибник нашелся

С молодым человеком все в порядке

Пропавший 28-летний житель поселка Тимирязевский Задонского района, ушедший сегодня утром за грибами и долго не выходивший на связь, нашелся. С ним все в порядке, сообщает «Добровольная народная дружина Липецкой области «Патруль».



Молодой человек заблудился в лесу, и вышел в место где была доступна сотовая телефонная связь только ближе к вечеру. Он сразу же позвонил родственникам, сообщил примерное свое местонахождение, после чего к нему выдвинулись волонтеры поисковых организаций.

