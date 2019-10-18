Компании, специализирующиеся на производстве семени быков и мяса птицы, взялись за сыр

Две крупные липецкие сельхозкомпании намерены заняться переработкой молока.

ООО «Кривец-Птица», специализирующееся на разведении птицы, инвестирует в производство сыра и кисло-молочной молочной продукции около 130 млн рублей. Для реализации проекта предприятие начнет строить завод в Добром в I квартале 2020 года.



Как сообщил GOROD48 генеральный директор ООО «Кривец-Птица» Михаил Васильев, на заводе планируется выпускать 1,5 тонны сыра, с выдержкой от трех месяцев до года. Компания уже наняла технолога, который будет руководить коллективом из 40 человек.



Удешевить производство сыра компании позволит собственное дойное стадо в 1000 голов, оно расположено на ферме в селе Каликино.



В шаге от начала производства сыра остановилась липецкая «дочка» группы «Щелково Агрохим». Она вложила 300 тысяч евро в покупку технологической линии под сырный проект. В сутки компания намерена выпускать до 250 килограммов продукции. Продавать ее намерены в магазинах Липецкой, Московской областей, а также во всем Черноземье. Это направление в деятельности предприятия позволит трудоустроить 15-20 специалистов и рабочих.



- Компания намеревалась начать выпуск твердых сортов сыра в начале 2020 года, - заявил GOROD48 генеральный директор ООО «Бетагран Липецк» Владимир Седых. - Производственные возможности рассчитаны на 6-7 тонн продукции в месяц.



Отметим, что «Бетагран Липецк» будет перерабатывать молоко собственного элитного стада. Компания ранее построила животноводческий комплекс, рассчитанный на 100-120 голов крупного рогатого скота. Племенных нетелей в Добринский район завезли из стран Западной Европы.



«Молочка» для компании – смежное направление деятельности. «Бетагран Липецк» специализируется на производстве эмбрионов крупного рогатого скота разных пород.

