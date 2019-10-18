В России

52 минуты назад

Женщина нечаянно зарезала мужа

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#убийство #ссора
Женщина нечаянно зарезала мужа

Пьяный супруг распускал руки.

В Уфе 29-летняя местная жительница случайно зарезала мужа. Трагический инцидент случился 13 октября, пишет «ГлавУфа».

30-летний мужчина по имени Александр злоупотреблял алкоголем и бил свою 29-летнюю жену Екатерину, мать годовалого ребенка. Во время очередной ссоры мужчина снова набросился с кулаками на супругу, уточняет издание «Вечерний обзор». Девушка принялась обороняться, и случайно ударила агрессивного мужа ножом в живот. Александр скончался до приезда медиков. Его супруга задержана.
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#убийство #ссора

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