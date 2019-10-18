В России
52 минуты назад
Женщина нечаянно зарезала мужа
Пьяный супруг распускал руки.
В Уфе 29-летняя местная жительница случайно зарезала мужа. Трагический инцидент случился 13 октября, пишет «ГлавУфа».
30-летний мужчина по имени Александр злоупотреблял алкоголем и бил свою 29-летнюю жену Екатерину, мать годовалого ребенка. Во время очередной ссоры мужчина снова набросился с кулаками на супругу, уточняет издание «Вечерний обзор». Девушка принялась обороняться, и случайно ударила агрессивного мужа ножом в живот. Александр скончался до приезда медиков. Его супруга задержана.
30-летний мужчина по имени Александр злоупотреблял алкоголем и бил свою 29-летнюю жену Екатерину, мать годовалого ребенка. Во время очередной ссоры мужчина снова набросился с кулаками на супругу, уточняет издание «Вечерний обзор». Девушка принялась обороняться, и случайно ударила агрессивного мужа ножом в живот. Александр скончался до приезда медиков. Его супруга задержана.