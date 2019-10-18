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Пекарню закрыли из-за угрозы отравлений

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#пекарня #нарушения #отравление
Пекарню закрыли из-за угрозы отравлений

Работу предприятия приостановили до конца декабря.

Постановлением Елецкого городского суда на 90 суток приостановлена работа пекарни. Предприятие общепита расположено в селе Каменское Елецкого района. Претензии к организации работы пекарни в суд заявили специалисты Роспотребнадзора.

Санитарные врачи посетили сельскую пекарню 26 сентября. В рамках административного расследования было установлено, что на предприятии пренебрегают санитарными нормами при производстве выпечки. Так, на стенах и потолке в складском помещении для хранения пищевых продуктов были найдена грибковая плесень и потеки, в цехе выпечки — голые лампочки без плафонов, на весь персонал была всего одна раковина для мытья рук, нет моющих средств и средств дезинфекции, не созданы условия для хранения уборочного инвентаря и хранения санитарной и личной одежды. Эти нарушения, как считают санитарные врачи, не позволяют качественно проводить уборку и могут создать угрозу здоровью покупателей выпечки, повлечь отравления и паразитарные заболевания.

Владелица пекарни оказалась сознательным предпринимателем. Она согласилась прекратить работу на 90 суток. Это время как раз позволит ей устранить все выявленные нарушения, сделать ремонт. Пекарню закрыли до 26 декабря.
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#пекарня #нарушения #отравление

Комментарии (4)

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гость

11 секунд назад
В каждой статье хренова туча ошибок, правописание окончаний так это вообще космос.
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Ольга

35 минут назад
Когда закройте НОЙ на Неделина? Отправил дымом всю ближлежайшию территорию, летом и тёплыми днями вообще окна не возможно открыть сплошной дым. Всё в квартирах провоняло. Неделина 14, Торговая 1 , и вообще ближ лижайшую дома. ПОЧЕМУ НА ЭТО НЕ КТО НЕ РЕОГИРУЕТ!!!!!!!! А суббота, воскресенье вообще беспредел.
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Л-а

41 минуту назад
Вот результаты образования. Не выучили в школе, потом получили диплом журналиста как-то и на выходе безграмотный работник.
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гость

45 минут назад
очень интересен вывод " владелица пекарни оказалась сознательным предпринимателем. и согласилась закрыть пекарню на 90 суток" смеюсь конечно! над профпригодностью журналистов 48! такое чувство. будто читаешь сочинение ученика 3 класса!
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