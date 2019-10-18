Пекарню закрыли из-за угрозы отравлений

Работу предприятия приостановили до конца декабря.

Постановлением Елецкого городского суда на 90 суток приостановлена работа пекарни. Предприятие общепита расположено в селе Каменское Елецкого района. Претензии к организации работы пекарни в суд заявили специалисты Роспотребнадзора.



Санитарные врачи посетили сельскую пекарню 26 сентября. В рамках административного расследования было установлено, что на предприятии пренебрегают санитарными нормами при производстве выпечки. Так, на стенах и потолке в складском помещении для хранения пищевых продуктов были найдена грибковая плесень и потеки, в цехе выпечки — голые лампочки без плафонов, на весь персонал была всего одна раковина для мытья рук, нет моющих средств и средств дезинфекции, не созданы условия для хранения уборочного инвентаря и хранения санитарной и личной одежды. Эти нарушения, как считают санитарные врачи, не позволяют качественно проводить уборку и могут создать угрозу здоровью покупателей выпечки, повлечь отравления и паразитарные заболевания.



Владелица пекарни оказалась сознательным предпринимателем. Она согласилась прекратить работу на 90 суток. Это время как раз позволит ей устранить все выявленные нарушения, сделать ремонт. Пекарню закрыли до 26 декабря.