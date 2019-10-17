Бизнес

24 минуты назад

Суперприз от «Юнион» на сумму 1 миллион рублей получила жительница Липецка

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#Юнион
Суперприз от «Юнион» на сумму 1 миллион рублей получила жительница Липецка

Стал известен победитель акции "Летний миллион-2019" от "Юнион"  - уже второй акции в году, в которой разыгрывается сертификат на миллион. В ней приняли участие покупатели, которые в период с марта по конец сентября 2019 купили мебель на сумму от 100 тысяч рублей и получали за это номерные купоны.   Итоги подвели 27 сентября в прямом эфире. В барабане были купоны жителей Липецка, Воронежа, Тамбова, Пензы и Нижнего Новгорода. В итоге обладателем суперприза стала Ирина Викторовна из Липецка с купоном под номером L280.

Победительница призналась, что не являлась клиентом "Юнион", но слышала очень много хорошего про компанию. А в этом году она с мужем въехала в новую квартиру и первой их покупкой стала кухня. Её приобрели в "Юнион" за неделю до подведения итогов акции.   Во время эфира акции женщина была на важном совещании и без телефона. Дозвониться в прямом эфире до неё не смогли, но затем она уже сама перезвонила и узнала радостную новость. Призналась, что до этого участвовала в лотерее, но никогда не выигрывала.

"Присмотрели уже спальню, гостиную и диван. Без "Юнион" у нас такой возможности не было. Мы неслыханно рады. "Юнион" заставил поверить в чудеса - что можно выиграть, совершив покупку", - рассказала Ирина Викторовна.

Теперь семья на миллион рублей может не только обставить всю квартиру, но и приобрести эксклюзивную мебель.  А уже с 21 сентября стартует новая акция "Мебель на миллион от "Юнион". В ней поучаствуют покупатели, совершившие любую покупку на сумму от 100 000 рублей в период по 12 марта 2020 года. Итоги подведут 19 марта 2020 года.

Ссылка на интервью: https://youtu.be/YdTwZet0QvA

Срок проведения акции с 21 сентября 2019 года по 19 марта 2020 года

Подробности акции по телефону 88007001203

Организатор акции ООО фирма "Антарес"

"PR"

183
#Юнион

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