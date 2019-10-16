В России
36 минут назад
Пенсионная реформа ударила по личному составу МВД
Полицейские начали массово уходить на пенсию.
Личный состав МВД сократился до рекордных значений с 2012 года, сообщает «Лента». Об этом сказано в отчете МВД России о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год. Уровень укомлектованности сотрудниками составил 92,6 процента, не достигнув планового значения в 95 процентов. В 2018 году сотрудники полиции массово увольнялись по выслуге лет, опасаясь повышения стажа службы для выхода на пенсию, указала Счетная палата. Рост числа увольнений по этому пункту объясняется опасениями служащих, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен.
Само МВД никак не объяснило снижение уровня укомплектованности в 2018 году, пишет РБК. С 2017 года министерство не предоставляет обоснований отклонения фактического значения от планового. А, например, еще в 2015 году МВД объясняло неисполнение кадровой цели сокращением финансирования ведомства и снижением предельной штатной численности органов внутренних дел согласно указу президента.
Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста, напоминают РИА Новости. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.
Само МВД никак не объяснило снижение уровня укомплектованности в 2018 году, пишет РБК. С 2017 года министерство не предоставляет обоснований отклонения фактического значения от планового. А, например, еще в 2015 году МВД объясняло неисполнение кадровой цели сокращением финансирования ведомства и снижением предельной штатной численности органов внутренних дел согласно указу президента.
Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста, напоминают РИА Новости. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.