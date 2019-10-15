Липецкая область завоевала 28 медалей на агропромышленной выставке «Золотая осень»

С аграрной выставки-ярмарки «Золотая осень» в Москве Липецкая область привезла 28 медалей — 25 золотых, одну серебряную и две бронзовые.

Выставка «Золотая осень» проходила в Москве в 21 раз. И регулярно липчане показывают на ней достойный результат. В этом году на самом крупном отечественном аграрном форуме свою продукцию представляли пятнадцать предприятий, успешно работающих в сферах садоводства, овощеводства, перерабатывающей промышленности. Итог достойный: 28 наград, из которых 25 — золотые медали. Посетивший выставку в один из дней глава региона Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область прочно удерживает звание динамично развивающегося сельскохозяйственного региона.Отличилась в нынешнем году компания «Лебедяньмолоко», продукция которой завоевала пять золотых медалей. По четыре золотых награды взяли Становлянский маслозавод и ООО «Кривец-птица», специализирующаяся на производстве мяса индеек. А Становлянский маслозавод получил еще и бронзовую медаль. Агрофирма имени 15 лет Октября, знаменитая своими яблоками, соками, повидлом завоевала три награды высшей пробы.«Нам есть чем гордиться, у нас хорошие показатели по экспорту, по выращиванию овощей закрытого грунта, по сахару. Но есть куда стремиться. Нужно менять упаковку, развивать новые малые формы хозяйствования, зелёную продукцию, органическое земледелие», – рассказал Игорь Артамонов.В номинации «Племенное животноводство» жюри присудило по одному золоту ГК «ТРИО» и ООО «Согласие». За высокую социальную ответственность в бизнесе серебряную медаль получило ООО «Агросервис», бронзовую медаль – компания «ТРИО».Кроме предприятий на выставке за достойный труд чествовали работников-аграриев. Два липецких механизатора и водитель на церемонии открытия получили государственные награды — им было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Это Коротких Игорь, механизатор КХ «Речное», Нуждин Владимир, механизатор КФХ «Каменев» (оба из Хлевенского района) и Худов Александр – водитель автомобиля ООО АПК «РусАгроАльянс» (Данковский район).Выставка демонстрировала достижения отечественной сельхозпродукции, новую сельскохозяйственную технику, ресурсосберегающие технологии. Она также стала площадкой, где заключают соглашения о сотрудничестве, устанавливают взаимовыгодные контракты, ищут новые рынки сбыта как внутри страны, так и за рубежом — все это помогает решать задачи повышения инвестиционной привлекательности российского агропромышленного комплекса. Так, Липецкая область заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «УралХим» - одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе.«Компания «Уралхим» является давним партнёром Липецкой области и поставщиком удобрений крупным сельхозпроизводителям региона, - отметил Игорь Артамонов. - Подписанное соглашение по развитию цифровых технологий поможет нарастить эффективность компаниям Липецкой области, которые уже находятся на передовых позициях в стране».Так же глава региона встретился с отечественными и зарубежными компаниями. В том числе возможности Липецкой области как потенциального партнера оценил Германский семенной альянс, представитель которого общался в рамках выставки с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым лично.