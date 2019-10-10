В мире

56 минут назад

Муж обрил супругу налысо из-за волоса в завтраке

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#семейное насилие
Муж обрил супругу налысо из-за волоса в завтраке

Необычная форма семейного насилия зафиксирована в Азии.

Полиция Бангладеша арестовала мужчину, который насильно побрил супругу налысо, пишет портал AsiaOne. Полицейские 8 октября получили жалобу от жителей деревни в округе Джайпурхат о применении насилия в отношении женщины. Власти задержали 35-летнего Баблу Мондалу (Bablu Mondal), который сбрил волосы своей 23-летней жене. Как рассказал начальник полиции Шариар Хан, мужчина нашел волос в приготовленном женой завтраке с рисом и молоком.

Он рассердился и насильно обрил голову жены. Мужчине предъявили обвинение в сознательном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 14 лет лишения свободы. Также его обвинили в "оскорблении скромности" своей 23-летней супруги.
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#семейное насилие

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