В Липецке на время марафона перекроют больше десяти улиц

В ближайшее воскресенье 13 октября в Липецке состоится первый в истории города марафон. Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в этот день с 05:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по маршруту забега:



площадь Ленина-Соборная – улица Интернациональная – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Плеханова – улица Гагарина – площадь Авиаторов – улица Космонавтов – улица Терешковой – улица Гагарина (Железнодорожный вокзал) – улица Терешковой – улица Космонавтов – площадь Космонавтов – улица Вермишева – улица Московская – улица Вермишева – площадь Космонавтов – улица Космонавтов – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Плеханова – площадь Плеханова – улица Зегеля – улица Интернациональная – площадь Ленина-Соборная.



Исключение будет сделано лишь для машин скорой помощи и экстренных служб.



Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, и заранее выбирать пути объезда.

