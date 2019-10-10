Общество

53 минуты назад

В Липецке на время марафона перекроют больше десяти улиц

15 985
#транспорт
2
В Липецке на время марафона перекроют больше десяти улиц
В ближайшее воскресенье 13 октября в Липецке состоится первый в истории города марафон. Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в этот день с 05:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по маршруту забега:

площадь Ленина-Соборная  – улица Интернациональная – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Плеханова – улица Гагарина – площадь Авиаторов – улица Космонавтов – улица Терешковой – улица Гагарина (Железнодорожный вокзал) – улица Терешковой – улица Космонавтов – площадь Космонавтов – улица Вермишева – улица Московская – улица Вермишева – площадь Космонавтов – улица Космонавтов – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Плеханова – площадь Плеханова – улица Зегеля – улица Интернациональная – площадь Ленина-Соборная.

Исключение будет сделано лишь для машин скорой помощи и экстренных служб.

Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, и заранее выбирать пути объезда.
15 985
#транспорт
2

Комментарии (15)

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я

6 минут назад
А ведь этот марафон платный для участников! Надо отдать 1100 рубликов, чтобы принять в нём участие.
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Алексей

13 минут назад
У этой власти мозгов нет.
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Menn

18 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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Липчанин

21 минуту назад
Издевательства какое-то. Выведите на елетскую трассу и пускай бегут хоть до елца. Выведите на этот морофон администрацию города и пускай по бегают, ато наверное уже и из машин своих не в силе вывести без помощника. Зажирели аж вторые подбародки стали расти да животы как у пивных баронов. В пренудительном порядке всех на морофон, кто не будет пускай сразу заявление пишет. БЕГАТЬ ОН БОЛЬНОЙ А РУКОВОДИТЬ ЗНАЧИТ ЗДОРОВЫЙ. Начинайте с себя ( покажите пример)!!!!!!!!!
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анна

21 минуту назад
В нормальных городах такие мероприятия проводят за городом или на окраине.Наше руководство хоть бы смотрела как это другие организуют,если у самих мозгов нет
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Какая дикость!!!!!!!!

21 минуту назад
Построил парк, там и бегай, нечего через весь город карячится. Есть стадионы, Почему опять ДУРДОМ.
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стас

22 минуты назад
Какого мы миллиарды на стадионы тратим , один выходной и весь город перекрыли. Эта ЛЫСАЯ ЛЕНА с ума уже сошла толь ко не работать работать
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И опять ...снова

22 минуты назад
Перекрыт весь город! Когда перекрывают площадь Петра - полгорода стоит , а тут полный анус. От Педа до , почти выезда на Елец, всё закрыто! БЛин Космонавтов, Гагарина не закрыта, но на нее кроме как с Опытной по пьяной дороге не попасть!
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МестныйЯ

25 минут назад
А проложить маршрут по окраине города, чтобы не мешать ВСЕМ - мозгов не хватает? Вот что за манера: как проводить какое-то мероприятие, то обязательно раскорячивать его через центр города??? Никто особо не против всех ЗОЖовцев (они не виноваты, что маршрут сделали ТАМ), но вот зачем вводить каки-то тупые ограничения для всего города? Хотите провести масштабное мероприятие - идите на окраину города!
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098

27 минут назад
а министр спорта побежит? ну или хотя бы быстро пойдёт?
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