Происшествия

сегодня, 14:33

На Ниженке водитель сбил опору ЛЭП и скрылся: ведутся его поиски

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#авария #ДТП
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На Ниженке водитель сбил опору ЛЭП и скрылся: ведутся его поиски
Вечером 8 октября на пульт Центральной диспетчерской службы ЛГЭК поступило сообщение, что на улице Маяковского в районе дома №23а (район Ниженки) сбита опора ЛЭП. Прибывшие на место происшествия специалисты комплекса электроснабжения демонтировали поврежденный бетонный столб, а уцелевшие провода перетянули на рядом стоящие опоры.

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Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, сотрудники службы безопасности компании при опросе местных жителей выяснили, что после того была сбита опора, к одному из домов подъехал эвакуатор и забрал автомобиль.   

В свою очередь инспектор дорожно-патрульной службы вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ - оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно – транспортного происшествия, участником которого он являлся. Ведутся поиски водителя, 
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#авария #ДТП
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Комментарии (9)

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г елик

2 секунды назад
ищите мощнейший G500 и водителя под витасептом!
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Вован настоящий

11 минут назад
По любому водитель синий был. Найти и наказать по всей строгости!
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Герман

15 минут назад
Хороший автомобиль, опоры данной марки очень легко сбиваются легковыми машинами любой марки.
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Ха

48 минут назад
С бодуна, наверняка не знает что война кончилась
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С бодуна

53 минуты назад
Похоже танком сбили,сегодня я видел фашистский тигр на дороге
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Хороший автомобиль

сегодня, 15:13
ттт, явно советский грузовик, а не инохлам из фольги и прессованного гавна!
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Оля

сегодня, 14:52
Какой суровый липецкий мужик))) Жители всё видели, но ничего не запомнили? Как любовник приходил — так видели все!!! А как воры в дом лезли, так все б%%%ь спали!!!
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007

сегодня, 14:43
Чейт она моя
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ттт

сегодня, 14:42
либо опора плохая, либо автомобиль ну очень хороший. Опора сломана у основания - водитель судя по всему жив-здоров и машина на ходу.
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