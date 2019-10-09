На Ниженке водитель сбил опору ЛЭП и скрылся: ведутся его поиски

Вечером 8 октября на пульт Центральной диспетчерской службы ЛГЭК поступило сообщение, что на улице Маяковского в районе дома №23а (район Ниженки) сбита опора ЛЭП. Прибывшие на место происшествия специалисты комплекса электроснабжения демонтировали поврежденный бетонный столб, а уцелевшие провода перетянули на рядом стоящие опоры.Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, сотрудники службы безопасности компании при опросе местных жителей выяснили, что после того была сбита опора, к одному из домов подъехал эвакуатор и забрал автомобиль.В свою очередь инспектор дорожно-патрульной службы вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ - оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно – транспортного происшествия, участником которого он являлся. Ведутся поиски водителя,