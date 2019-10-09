Сказочное графство в центре города

Где найдется место для каждого



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Совсем скоро в центре Липецка появится сказочное графство, в котором день начинается так, как вы пожелаете. Например, с утренней пробежки по набережной, после которой кофе еще вкуснее.

Графство, в котором встречи с друзьями не обязательно запланированы. Графство, полное приключений для смелых рыцарей и волшебных моментов для самых красивых принцесс.

Графство, которое может стать вашим домом. Где живет уверенность в будущее. Где бок о бок существуют комфорт и безопасность, традиции и современность. Это территория ценностей, понятных каждому.







Сказочное графство не так далеко, даже ближе, чем кажется. Жилой комплекс «Graff House» от застройщика ГЛОБУС ГРУПП возводится на улице Неделина в историческом центре г. Липецка. В шаговой доступности находятся школа №15, поликлиники, магазины, кафе и рестораны, Драматический театр и Нижний парк, а также центральная Набережная и крупные торговые центры.

ЖК «Graff House» – это тихий двор без машин, современные и безопасные игровые площадки, а также два уровня подземного паркинга. Здесь, среди множества планировочных решений, каждый найдет для себя квартиру по душе: просторные студии, эргономичные однокомнатные и уютные двухкомнатные квартиры. Также, помимо классических вариантов, в ЖК «Graff House» представлены редкие форматы планировок: двухуровневые квартиры, квартиры с просторной террасой, а также окном в ванной комнате. Одна из особенностей планировок жилого комплекса – большие окна, расположенные на высоте 500 мм. от пола. Благодаря этому в вашей квартире будет гораздо больше солнечного света и уюта.

В ваш новый дом вы будете попадать через просторное светлое лобби, оформленное в современных интерьерных традициях. Большие французские окна в пол, высокие потолки, белые полы с отделкой под мрамор, отделка из натуральных материалов – каждый элемент входной группы призван дарить ощущение комфорта и подчеркивать статус жителей дома «Graff House».







Строительство ЖК «Graff House» получило финансирование ПАО «Сбербанк». Сумма сделки составляет почти полмиллиарда рублей. На сегодняшний день – это одна из самых впечатляющих в истории Липецка кредитных линий, предоставленных компании-застройщику крупнейшим банком России. Также объект получил аккредитацию большинства ведущих российских банков. Все подробности о новом жилом комплексе «Graff House» можно узнать в офисе продаж ГЛОБУС ГРУПП по адресу пер. Кузнечный д.20 и по телефону 50-50-55

Застройщик OOO «ГЛОБУС ГРУПП». Проектная декларация на сайте globus-grupp.ru

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