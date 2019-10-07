Происшествия

54 минуты назад

В Липецке автомобиль вылетел на клумбу

7 1166
#дтп
1
В Липецке автомобиль вылетел на клумбу

Авария произошла на улице Вермишева ночью

Сегодня ночью на улице Вермишева автомобиль вылетел на клумбу на улице Вермишева.

Выезд попал на видео уличного наблюдения.  Автомобиль ехал на небольшой скорости, неожиданно свернул влево и выехал на клумбу.

7 1166
#дтп
1

Комментарии (7)

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занятно

25 секунд назад
https://youtu.be/cUly_W6QE8I еще два умных вчера
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вопросец

3 минуты назад
примерно с 3-й секунды видео на встречу авто появляются как будто задние габариты сруливающие потом влево и исчезающие. это что? игра света? или реально было авто? или видео захватило что-то потусторонее?
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Гость

9 минут назад
Видео не о дтп, а про меч Джедая!
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мне кажется

32 минуты назад
Это что за световой луч, это кабель какой-то болтается
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Епт

36 минут назад
Написано, что автомобиль вылетел на клумбу кольца, а на самом деле - на кольцо клумбы.
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Это что за световой луч

37 минут назад
мешает камере снимать?!!
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Сыч

38 минут назад
Это не авария, это грибники.
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