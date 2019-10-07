В Липецке автомобиль вылетел на клумбу

Авария произошла на улице Вермишева ночью

Сегодня ночью на улице Вермишева автомобиль вылетел на клумбу на улице Вермишева.



Выезд попал на видео уличного наблюдения. Автомобиль ехал на небольшой скорости, неожиданно свернул влево и выехал на клумбу.



