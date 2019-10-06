Здоровье
48 минут назад
Липчане собирают помощь на лечение крестной матери звезды «Дом-2»
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Цветущая женщина сражается с раком.
В редакцию GOROD48 обратилась семья серьезной заболевшей липчанки, крестной матери скандальной участницы проекта «Дом-2» Елены Хроминой. 41-летней Ольге Поповой поставили страшный диагноз – рак соединительных и мягких тканей таза.
- Весной этого года у мамы начала побаливать нога. Обратились в военный госпиталь, и там лечили защемление седалищного нерва. в чем мы были абсолютно уверены. В августе один врач решил на всякий случай отправить на МРТ, потом сделали другие анализы, и так и был поставлен диагноз, - рассказывает дочь Ольги Екатерина.
В начале сентября после консультации с онкологами ведущих московских центров полный спектр недугов звучал так: саркома мягких тканей правой ягодичной области с метастазами в правый яичник, подвздошные лимфоузлы, левый надпочечник, костный мозг. Есть очаговые изменения в легких, печени.
Женщина страдает от нестерпимых болей. Онкологи назначили Ольге Поповой лекарственную терапию. Но семья решила вместо продолжения лечения в Липецке отправиться к медикам в Южную Корею. Для поездки и лечения за рубежом нужно почти 2,1 млн рублей. Удалось собрать только чуть больше 120 000 рублей. Пожертвования можно отправлять на банковский счет дочери Ольги Поповой. Всем, кто переводит деньги, обещают в знак благодарности прислать книгу сказок или детскую игрушку. Реквизиты указаны в группе, созданной для помощи Ольге.
- Весной этого года у мамы начала побаливать нога. Обратились в военный госпиталь, и там лечили защемление седалищного нерва. в чем мы были абсолютно уверены. В августе один врач решил на всякий случай отправить на МРТ, потом сделали другие анализы, и так и был поставлен диагноз, - рассказывает дочь Ольги Екатерина.
В начале сентября после консультации с онкологами ведущих московских центров полный спектр недугов звучал так: саркома мягких тканей правой ягодичной области с метастазами в правый яичник, подвздошные лимфоузлы, левый надпочечник, костный мозг. Есть очаговые изменения в легких, печени.
Женщина страдает от нестерпимых болей. Онкологи назначили Ольге Поповой лекарственную терапию. Но семья решила вместо продолжения лечения в Липецке отправиться к медикам в Южную Корею. Для поездки и лечения за рубежом нужно почти 2,1 млн рублей. Удалось собрать только чуть больше 120 000 рублей. Пожертвования можно отправлять на банковский счет дочери Ольги Поповой. Всем, кто переводит деньги, обещают в знак благодарности прислать книгу сказок или детскую игрушку. Реквизиты указаны в группе, созданной для помощи Ольге.
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