Любители театра смогут подняться на сцену с настоящими актерами

Липецкая область стала одним из 10 регионов, где проводится культурная акция «Народный театр».

15 и 16 октября в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого состоится кастинг всероссийской акции «Народный театр». Липецкая область стала одним из 10 регионов-участников конкурса поисков талантов.



Для участия в конкурсе не требуется иметь профильное актёрское образование, достаточно любить театр и хотеть окунуться в эту творческую среду. Для участия в отборочном этапе конкурса участникам необходимо подготовить творческое задание: чтение наизусть и актерский этюд Участник готовит для чтения стихотворение, отрывок из прозы или басню; произведения могут относиться как к классической, так и к современной литературе; произведения должны отличаться друг от друга по содержанию и форме, быть различными по стилю и жанру. Актерский этюд может быть произвольным по выбору участника. На прослушиваниях экспертное жюри отберёт пять кандидатов. Эти ребята начнут репетировать постановку под руководством ведущих мастеров и артистов. За это время участники смогут освоить основы театрального мастерства и раскрыть свой актёрский талант на полную мощь.



По итогам конкурса в театре будет выбран победитель, который выступит перед зрителями и экспертами на большой сцене вместе с профессиональной труппой. В декабре на театральной площадке каждого города-участника пройдет финальное шоу «Народного театра».





