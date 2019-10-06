Украина собирается расправиться с Россией с помощью «роботов-киллеров»

Украине не победить Россию в линейной войне, поэтому для сдерживания Москвы стоит разработать «орду дронов-киллеров», заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, адекватным подходом к обороне станет не модернизация украинской армии, а ее перевооружение и ориентация на новые технологии.

«В 2019 году начинать строить украинскую версию Як-130 выглядит не просто утопией, но форменной глупостью. Ждать американских F-16? Самая мысль об этом. Идею «москитного флота» вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров», — приводит его слова издание «Зеркало недели».

Киев давно рассматривает вариант превращения своих ВМС в «москитный флот», ориентированный на быстроходные и маневренные малые боевые корабли. Его основой должны стать разрабатываемые в стране катера, однако многие военные эксперты полагают, что такая концепция бесполезна.

5 октября пользователи сети высмеяли новый малый бронированный артиллерийский катер проекта «Гюрза-М», построенный в Киеве, окрестив его «бронешлюпкой», сообщают iz.ru