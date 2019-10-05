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44 минуты назад

В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг

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В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг

Об инциденте в соцсетях сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, как его соотечественника заставили извиниться в Польше за бандеровский флаг, сообщают Известия.

Политик отметил, что его товарищ, который работает таксистом в Польше, заметил ухудшение отношения местных жителей к украинцам, в связи с этим он старается на людях говорить только по-русски.

Также он рассказал, что поляки ненавидят красно-черный флаг ОУН-УПА (запрещена в РФ. — Ред.) и негативно относятся к героизации Степана Бандеры.

В качестве примера друг Журавко упомянул недавний случай, когда к нему в город заехала машина с украинскими номерами, под стеклом которой находился бандеровский флаг. Поляки увидели знак и пробили колеса автомобиля, добавил он.

«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.


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Комментарии (1)

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максим

8 минут назад
хорошо чтобы у себя на родине вменяемые украинцы скормили всё бандеровское и нацистское этим животным
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