Происшествия

22 минуты назад

Женщина ударила бывшего мужа ножом в ногу и он истек кровью

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#убийство
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Женщина ударила бывшего мужа ножом в ногу и он истек кровью

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы поселка Калининский, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 2 октября при распитии спиртных напитков женщина поссорилась с бывшим мужем. Она схватила нож и нанесла им удар бывшему мужу в ногу, повредив артерию. В результате острой кровопотери 56-летний мужчина скончался еще до приезда бригады «скорой медицинской помощи».

Вину в совершении преступления подозреваемая признала, написав явку с повинной. По ее словам, конфликты с потерпевшим возникали регулярно, и она часто брала в руки нож, причиняя экс-супругу порезы. Однако об этом в правоохранительные органы он не заявлял.  В настоящее время подозреваемая задержана и следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия и судебные экспертизы для сбора и закрепления доказательственной базы.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
2 499
#убийство
1

Комментарии (3)

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Красная чума

12 секунд назад
Это при гребаных коммунистах в гражданской войне погибли миллионы людей
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Так вот так и начинается !

6 минут назад
Гражданская война !, Путин ведёт Россию именно туда !.
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-----

13 минут назад
б...ть опять чаплыгин туда надо высылать отряд нквд
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