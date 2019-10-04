Женщина ударила бывшего мужа ножом в ногу и он истек кровью

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы поселка Калининский, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 2 октября при распитии спиртных напитков женщина поссорилась с бывшим мужем. Она схватила нож и нанесла им удар бывшему мужу в ногу, повредив артерию. В результате острой кровопотери 56-летний мужчина скончался еще до приезда бригады «скорой медицинской помощи».



Вину в совершении преступления подозреваемая признала, написав явку с повинной. По ее словам, конфликты с потерпевшим возникали регулярно, и она часто брала в руки нож, причиняя экс-супругу порезы. Однако об этом в правоохранительные органы он не заявлял. В настоящее время подозреваемая задержана и следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения.



В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия и судебные экспертизы для сбора и закрепления доказательственной базы.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

