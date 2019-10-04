Общество

сегодня, 11:27

Липчан предупреждают о проблемах с транспортными картами

6 1245
#транспорт #проезд #оплата
Липчан предупреждают о проблемах с транспортными картами

На оборудовании ведутся технические работы.

Как сообщает ОКУ "Агентство автомобильного транспорта Липецкой области", из-за проведения технических работ на серверном оборудовании 4, 5, 6 октября возможны сбои в работе автоматизированной системы оплаты проезда и перевозки багажа.

Пассажирам приносят извинения за возможные неудобства.
6 1245
#транспорт #проезд #оплата

Комментарии (6)

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дед Макар

9 минут назад
а я оплачиваю проезд только своим "HUAWEI" (Х.У.А.В.Е.Е.М.). Очень удобно и никаких сбоев
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???

10 минут назад
Прошу прощения ,господа , а почему извинения только пассажирам ? Вся эта мозго ...бь отражается на водителях общественного транспорта , почему перед ними ни кто не извиняется ?
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я

12 минут назад
проезд уже давно по 19
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Да в путинской роиссе

17 минут назад
Только одни проблемы !, Путин- маразматик, дебил, урод !.
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Чарльз Дарвин

49 минут назад
Опять? Ребята наверное и слыхом не слыхивали про отказоустойчивость и хорошее ПО
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:

52 минуты назад
Как же задолбали...
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