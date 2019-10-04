Общество
сегодня, 11:27
Липчан предупреждают о проблемах с транспортными картами
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На оборудовании ведутся технические работы.
Как сообщает ОКУ "Агентство автомобильного транспорта Липецкой области", из-за проведения технических работ на серверном оборудовании 4, 5, 6 октября возможны сбои в работе автоматизированной системы оплаты проезда и перевозки багажа.
Пассажирам приносят извинения за возможные неудобства.
Пассажирам приносят извинения за возможные неудобства.
6 1245
дед Макар
???
я
Да в путинской роиссе
Чарльз Дарвин
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