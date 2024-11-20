Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства

Сегодня жителей и гостей города ждут концерт, сложный мини-футбольный матч и вечер в честь великой актрисы.

В Липецке по-прежнему тепло для конца ноября – от +7 до +9 градусов. Утром возможен туман, а днём временами будут лить дожди.









- базы отдыха «Чижик», «Сосновый бор».









Плановых отключений электричества сегодня не произойдёт.













Колбаско знает о кино всё

Завтра исполняется 100 лет со дня рождения Нонны Викторовны и встреча посвящена именно этому событию. Она снялась более чем в 50 фильмах, которых могло быть и больше, но была очень придирчива в выборе ролей. Британская энциклопедия «Кто есть кто» включила ее имя в 10 самых выдающихся актрис ХХ века. Колбаско расскажет о начале творческого пути, а также приоткроет секреты съемок фильмов «Простая история», «Комиссар», «Родня», «Мама», в которых Мордюкова исполнила главные роли. Вход свободный.

В 10:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) состоится очередное занятие проекта «Мама в ресурсе» (16+).













Заседание липецкого «клуба мамочек» на этот раз будет праздничным, его посветят предстоящему Дню матери. И, конечно, поговорят о насущных проблемах беременности и воспитании детей до 3-х лет.





Концерт

В 17:30 в Детской школе искусств №5 (ул. Гагарина, 101/2) состоится праздничный концерт (6+).









В 19:00 в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора Липецкого района (ул. Котовского, 1в) в 12-м туре Суперлиги липецкий мини-футбольный клуб проведёт повторный матч с «ИрАэро» из Иркутска (6+).









Логично, что больше всего же довольны своей работой те, кто зарабатывает в месяц свыше 100 тысяч рублей, среди них таких 57%.









58% липчан заявили SuperJob, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда. Еще 30% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске.











