сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Сегодня жителей и гостей города ждут концерт, сложный мини-футбольный матч и вечер в честь великой актрисы.
В Липецке по-прежнему тепло для конца ноября – от +7 до +9 градусов. Утром возможен туман, а днём временами будут лить дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
24 ноября с 10:00 до окончания производства работ ресурс будет отсутствовать по адресам:
- ул. 9 микрорайон, 45;
- ул. Авиационная, 2а;
- ул. Западная, 44;
- ул. Морская, 2а;
- ул. Октябрьская, 22, 26, 24;
- ул. Первомайская, 1;
- ул. Речная, 1а, 20, вл. 20, вл. 24;
- ул. Черноземная, 32;
- пл. Петра Великого, 6;
- Грязинское шоссе вл. 5;
- базы отдыха «Чижик», «Сосновый бор».
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц ул. 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Днепровской, Донецкой, Западной, Морской, Товарищеской, Чернозёмной, в переулках Макаренко и Рылеева.
Да будет свет
Плановых отключений электричества сегодня не произойдёт.
Пробки
По понедельникам двигаться по городу всегда непросто. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.
К юбилею Великой
В 15:30 в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) липецкий киновед Алексей Колбаско расскажет о жизни и творческом пути выдающейся актрисы Нонны Мордюковой (12+).
Колбаско знает о кино всё
Завтра исполняется 100 лет со дня рождения Нонны Викторовны и встреча посвящена именно этому событию. Она снялась более чем в 50 фильмах, которых могло быть и больше, но была очень придирчива в выборе ролей. Британская энциклопедия «Кто есть кто» включила ее имя в 10 самых выдающихся актрис ХХ века. Колбаско расскажет о начале творческого пути, а также приоткроет секреты съемок фильмов «Простая история», «Комиссар», «Родня», «Мама», в которых Мордюкова исполнила главные роли. Вход свободный.
Ко Дню матери
В 10:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) состоится очередное занятие проекта «Мама в ресурсе» (16+).
Фото vk.com/lib48ru
Заседание липецкого «клуба мамочек» на этот раз будет праздничным, его посветят предстоящему Дню матери. И, конечно, поговорят о насущных проблемах беременности и воспитании детей до 3-х лет.
Концерт
В 17:30 в Детской школе искусств №5 (ул. Гагарина, 101/2) состоится праздничный концерт (6+).
И это мероприятие с участием юных воспитанников и преподавателей будет посвящено Дню матери. Вход для мам и не только свободный.
Мини-футбол
В 19:00 в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора Липецкого района (ул. Котовского, 1в) в 12-м туре Суперлиги липецкий мини-футбольный клуб проведёт повторный матч с «ИрАэро» из Иркутска (6+).
Вчера липчане проиграли – 0:6, такой результат может и отпугнуть часть болельщиков. Но посмотреть всё равно будет на что – например, на 40-летнего бразильского «легионера» сибиряков Паульньо, который вчера оформил «хет-трик». Да и нашей команде не помешала бы поддержка.
Я бы вновь сюда пришёл, пусть меня научат
45% липчан в опросе SuperJob заявили, что довольны своей профессией и если бы имели возможность выбирать снова, то повторили бы свой профессиональный выбор.
Другую сферу деятельности предпочли бы 35% опрошенных, затруднились с ответом 20%.
Логично, что больше всего же довольны своей работой те, кто зарабатывает в месяц свыше 100 тысяч рублей, среди них таких 57%.
Чаще всего говорят об удовлетворённости профессией врачи – 66%, программисты – 63%, медицинский сёстры – 59%, водители – 58%, HR-менеджеры – 57%.
Реже довольны жизнью охранники – 32%, курьеры – 33% и продавцы – 34%.
В тайне от работодателя
58% липчан заявили SuperJob, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда. Еще 30% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске.
Стараются не афишировать скорую смену службы липчане, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, среди них самый высокий показатель тайных поисков – 70%.
