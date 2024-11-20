Все новости
В Липецке будут судить нетрезвого водителя, изувечившего 17-летнего пассажира
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
В Липецке дорожают мандарины
Общество
Бывший игрок «Металлурга» с победы начал работу во главе московского «Спартака»
Спорт
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Начали новую серию? МХК «Липецк» потерпел уже 7-е поражение подряд
Спорт
Уходящий циклон с запада забирает из Липецкой области дожди
Погода в Липецке
В Липецкой области желтый уровень воздушной опасности
Общество
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Уходящий циклон с запада забирает из Липецкой области дожди
Погода в Липецке
Липецкие хоккеисты потерпели антиволевое поражение
Спорт
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
В Липецкой области желтый уровень воздушной опасности
Общество
Общество
559
сегодня, 07:00
6

Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства

Сегодня жителей и гостей города ждут концерт, сложный мини-футбольный матч и вечер в честь великой актрисы.

Утренний туман

В Липецке по-прежнему тепло для конца ноября – от +7 до +9 градусов. Утром возможен туман, а днём временами будут лить дожди.

DSC0451212 (1).jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

24 ноября с 10:00 до окончания производства работ ресурс будет отсутствовать по адресам:
- ул. 9 микрорайон, 45;
- ул. Авиационная, 2а;
- ул. Западная, 44;
- ул. Морская, 2а;
- ул. Октябрьская, 22, 26, 24;
- ул. Первомайская, 1;
- ул. Речная, 1а, 20, вл. 20, вл. 24;
- ул. Черноземная, 32;
- пл. Петра Великого, 6;
- Грязинское шоссе вл. 5;
- базы отдыха «Чижик», «Сосновый бор».

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_bf1cf331.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц ул. 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Днепровской, Донецкой, Западной, Морской, Товарищеской, Чернозёмной, в переулках Макаренко и Рылеева.

Да будет свет

Плановых отключений электричества сегодня не произойдёт.

bhl5frhmv3sjl6qil1zkkbzbzoe1vs4g.JPG

Пробки

По понедельникам двигаться по городу всегда непросто. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.


К юбилею Великой

В 15:30 в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) липецкий киновед Алексей Колбаско расскажет о жизни и творческом пути выдающейся актрисы Нонны Мордюковой (12+).

dwk5webeybl3ixo799h8itvgy7pjpl13.jpg

Колбаско знает о кино всё
Завтра исполняется 100 лет со дня рождения Нонны Викторовны и встреча посвящена именно этому событию. Она снялась более чем в 50 фильмах, которых могло быть и больше, но была очень придирчива в выборе ролей. Британская энциклопедия «Кто есть кто» включила ее имя в 10 самых выдающихся актрис ХХ века. Колбаско расскажет о начале творческого пути, а также приоткроет секреты съемок фильмов «Простая история», «Комиссар», «Родня», «Мама», в которых Мордюкова исполнила главные роли. Вход свободный.

Ко Дню матери

В 10:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) состоится очередное занятие проекта «Мама в ресурсе» (16+).

52whase8wbscipxd0eys05s4qwnycyqw.jpg

Фото vk.com/lib48ru

Заседание липецкого «клуба мамочек» на этот раз будет праздничным, его посветят предстоящему Дню матери. И, конечно, поговорят о насущных проблемах беременности и воспитании детей до 3-х лет.

Концерт

В 17:30 в Детской школе искусств №5 (ул. Гагарина, 101/2) состоится праздничный концерт (6+).

7dcdgrupa1wsli68ybl56y2knzn0vp1i.jpg

И это мероприятие с участием юных воспитанников и преподавателей будет посвящено Дню матери. Вход для мам и не только свободный.

Мини-футбол

В 19:00 в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора Липецкого района (ул. Котовского, 1в) в 12-м туре Суперлиги липецкий мини-футбольный клуб проведёт повторный матч с «ИрАэро» из Иркутска (6+).

do8KjyJnnDs.jpg

Вчера липчане проиграли – 0:6, такой результат может и отпугнуть часть болельщиков. Но посмотреть всё равно будет на что – например, на 40-летнего бразильского «легионера» сибиряков Паульньо, который вчера оформил «хет-трик». Да и нашей команде не помешала бы поддержка.

Я бы вновь сюда пришёл, пусть меня научат

45% липчан в опросе SuperJob заявили, что довольны своей профессией и если бы имели возможность выбирать снова, то повторили бы свой профессиональный выбор.
Другую сферу деятельности предпочли бы 35% опрошенных, затруднились с ответом 20%.

Логично, что больше всего же довольны своей работой те, кто зарабатывает в месяц свыше 100 тысяч рублей, среди них таких 57%.

_A10710812.jpg

Чаще всего говорят об удовлетворённости профессией врачи – 66%, программисты – 63%, медицинский сёстры – 59%, водители – 58%, HR-менеджеры – 57%.

Реже довольны жизнью охранники – 32%, курьеры – 33% и продавцы – 34%.

В тайне от работодателя

58% липчан заявили SuperJob, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда. Еще 30% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске.

DSC0528112.jpg

Чаще всего поиском нового места за спиной у действующего работодателя занимаются сотрудники в возрасте старше 45 лет, среди них такую практику считают нормальной 64%, а среди молодёжи до 35 лет – 54%.

Стараются не афишировать скорую смену службы липчане, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, среди них самый высокий показатель тайных поисков – 70%.

Дорогие липчане! В наше время самое неприятное – пропустить важную новость. Где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Комментарии (6)

Бродяга
20 минут назад
Опять эта смешная фотка: мужик идёт и штаны поддёргивает!
Ответить
Наталья
32 минуты назад
Super Job живет какой-то отдельной жизнью
Ответить
Довольны???
56 минут назад
Врачи и медсестры??? А кто это решил? Почему врачей и медсестер никто не спросил?
Ответить
Электорат
сегодня, 08:17
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
555
сегодня, 08:10
Откуда такие сказки 150тыс зарплата и собираются менять работу
Ответить
Иваныч
33 минуты назад
Такая информация скорее всего из администрации , там постоянно переходят с одной руководящей должности на другую.
Ответить
