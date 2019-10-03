Общество

сегодня, 14:06

Михаила Молоканова представили коллективу аэропорта «Липецк»

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#аэропорт «Липецк» #Михаил Молоканов
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Михаила Молоканова представили коллективу аэропорта «Липецк»

На посту директора аэропорта экс-начальник УМВД России по Липецкой области сменил 71-летнего Владимира Малахова.

Сегодня начальник управления дорог и транспорта Валентин Малахов представил коллективу аэропорта «Липецк» нового директора. - экс-начальника УМВД России по Липецкой области Михаила Молоканова. Об этом GOROD48 сообщил пресс-секретарь управления дорог и транспорта Алексей Григорьев.

Напомним, генерал-майор полиции Михаил Молоканов сменил на посту руководителя аэропорта ушедшего на пенсию Владимира Малахова. О смене директора аэропорта заговорили еще в середине лета, до официального сообщения об отставке Михаила Молоканова с поста начальника областного УМВД. 

Михаил Молоканов родился в 1971 году в Волгограде. Окончил высшую следственную школу МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году с должности милиционера. С 31 декабря 2014 года по 7 сентября 2019 года Михаил Молоканов возглавлял УМВД РФ по Липецкой области.

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#аэропорт «Липецк» #Михаил Молоканов
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Комментарии (28)

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А ему похер

58 секунд назад
Ч, чем командовать. Самолетами или мусорами.
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Парадокс

6 минут назад
Валя Малахова должна уже за дороги в тюрьме сидеть лет как 5 назад, но почему то полицаев на работу принимает...?! Во как... бывает...
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Стою на асфальте я в лыжи обутый !

12 минут назад
" Он к нам попал в волнение жутком и с расстроенным желудком ,и с номерочком на ноге "!"Что там было ,как ты спася", Каждый Лез и приставал , Но Молоканов только трясся и чинарики стрелял , Он то плакал ,то смеялся ,то щетинился , как ёж ,он над нами издевался ,ну сумасшедший ,что возьмёшь ?!.
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коллективу аэропорта

17 минут назад
спасайтесь, несчастные!!!
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НЕ ПАТРИОТ

22 минуты назад
Ч, 1000+)))
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Сергей

22 минуты назад
...., )))))))))
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Ч

24 минуты назад
Вот мне бы предложили должность директора Курчатовского центра . Да я бы с ума сошёл .Ответ был бы с моей стороны предлагающему : " Вы в здравом уме ? "
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Конкурс ментов на должность генералов ВВС

24 минуты назад
надо и в Пипецкий Авиацентр назначить начальником какого-нибудь мента !
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СССР

25 минут назад
Всё небо сегодня исчерчено линиями химтрасс. Когда закончится этот геноцид?
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Липецк

27 минут назад
Чтож нам так с генералами не везёт? Один в Краснодаре обосрался,другой возомнил себя решалой игрового бизнеса,а этот на передок слабый оказался.Кто следующий?
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