Михаила Молоканова представили коллективу аэропорта «Липецк»

На посту директора аэропорта экс-начальник УМВД России по Липецкой области сменил 71-летнего Владимира Малахова.

Сегодня начальник управления дорог и транспорта Валентин Малахов представил коллективу аэропорта «Липецк» нового директора. - экс-начальника УМВД России по Липецкой области Михаила Молоканова. Об этом GOROD48 сообщил пресс-секретарь управления дорог и транспорта Алексей Григорьев.

Напомним, генерал-майор полиции Михаил Молоканов сменил на посту руководителя аэропорта ушедшего на пенсию Владимира Малахова. О смене директора аэропорта заговорили еще в середине лета, до официального сообщения об отставке Михаила Молоканова с поста начальника областного УМВД.

Михаил Молоканов родился в 1971 году в Волгограде. Окончил высшую следственную школу МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году с должности милиционера. С 31 декабря 2014 года по 7 сентября 2019 года Михаил Молоканов возглавлял УМВД РФ по Липецкой области.