сегодня, 14:06
Михаила Молоканова представили коллективу аэропорта «Липецк»
На посту директора аэропорта экс-начальник УМВД России по Липецкой области сменил 71-летнего Владимира Малахова.
Напомним, генерал-майор полиции Михаил Молоканов сменил на посту руководителя аэропорта ушедшего на пенсию Владимира Малахова. О смене директора аэропорта заговорили еще в середине лета, до официального сообщения об отставке Михаила Молоканова с поста начальника областного УМВД.
Михаил Молоканов родился в 1971 году в Волгограде. Окончил высшую следственную школу МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году с должности милиционера. С 31 декабря 2014 года по 7 сентября 2019 года Михаил Молоканов возглавлял УМВД РФ по Липецкой области.
А ему похер
Парадокс
Стою на асфальте я в лыжи обутый !
коллективу аэропорта
НЕ ПАТРИОТ
Сергей
Ч
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