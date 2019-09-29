Родники, трованты и мистические Идолки

Много чудес и тайн хранит район, где «петухи поют на три области».





«Осенние прогулки» GOROD48 продолжаются. В эти погожие сентябрьские дни журналисты отправились в самый отдаленный район Липецкой области – Воловский. Некоторое время назад мы уже рассказывали нашим читателям о достопримечательностях и туристических маршрутах Воловского района , который граничит с Курской и Орловской областями, где во многих населенных пунктах петухи поют сразу на три области. Но все достопримечательности Воловского района, как и любых других, не уместятся ни в один рассказ, ни в два и не в три. Тем лучше для путешественника. Мы можем многократно возвращаться в одни и те же районы, открывая все новые и новые достопримечательности.

Воловский район Липецкой области хорошо известен в стране как героическое место, где шли кровопролитные бои, район был дважды оккупирован немцами, в 1941-1943 годах. Об этом GOROD48, российская и местная пресса пишет постоянно и это направление патриотического туризма очень хорошо известно и развито. Сегодня же мы познакомим читателя с некоторыми природными памятниками района и немного окунемся в мистику.

Но начнем, все же, с небольшого отступления от «туристических троп», и отметим немаловажную деталь - благоустройства Волово. Ведь приятно путешествовать не по бездорожью и ухабам, если ты, конечно, не экстремал, и останавливаться на отдых в местах цивилизованных. Таким все больше и больше становится Волово. Бездорожье в районе уже нужно умудриться найти, и новые дороги здесь появляются ежегодно. Вот и сейчас, новенькое полотно бежит от самой Васильевки до райцентра, и дорожные работы продолжаются. Кипит работа и в центре Волово, здесь создается «с нуля» и по инициативе самих воловцев, «прокачавших вопрос» через Портал неравнодушных – парк Победы. Это как модно сейчас в столицах областей - целое общественное пространство, с детскими городками, зелеными насаждениями, зонами отдыха и площадками для выступлений артистов. Сейчас, даже просто погулять по райцентру, не выезжая за его пределы, уже целый маршрут выходного дня. И инфраструктура в Волово с каждым годом все более подстраивается под туриста. В райцентре есть гостиница, четыре кафе и в планах руководства района создание хостела. Впрочем, «экспедиция» GOROD48 прибыла в Воловский район, чтобы не только погулять по его опрятной столице, где даже мусорные контейнеры – «евро», а немного «расширить горизонт».













Но началось наше путешествие, проводником в котором стала начальник отдела центра творческого развития Ирина Истомова, все же с достопримечательности в центре села, местного «Нижнего парка». Это урочище, некогда заросший лог, а ныне расчищенный и благоустроенный уголок, ставший излюбленным местом отдыха воловцев, зоной селфи и обязательным местом посещений молодоженов после регистрации брака. Идея создания рекреационной зоны родилась 10 лет назад у директора детского реабилитационного центра «Исток» Виталия Акутина, который взялся создать небольшой кусочек Кавказа на Воловской земле. И затея удалась. Тут появились водопады «Мужские» и «Женские слезы» и «Голубое озеро». Несколько лет назад здесь на святом источнике в честь архистратига Михаила построили часовню.





Ирина Истомова



















Воловские трованты

В прошлом «маршруте выходного дня» о Воловском районе GOROD48 рассказывал об усадьбе Полякова в селе Спасском. Но расположенный неподалеку сад камней и источник Голыши остались без нашего внимания. И совершенно напрасно.





Источник в глубоком урочище существовал издревле. Но первыми благоустраивать его начали при местном помещике Полякове сто лет назад. Занималась благоустройством барыня Ирина, которая управляла всем поместьем. У места, откуда истекал родник, она поставила часовню, берега оврага соединила мостиком и заказала исследование воды, которая оказалась очень чистой и лечебной.

Один из домов поместья превратился в санаторий, куда «на воды» как и в Липецк приезжали поправить здоровье жители окрестных волостей. И до сих пор парк и родник Голышы – местная достопримечательность, где проходят праздники села.







Настоящим же украшением места стали камни, выходящие из склонов оврага. Их называют воловскими тровантами*, так называемыми «растущими камнями», хотя доказательств тому, что они растут как их румынские собратья – нет. Но местные жители уверены, что камни эти с каждым годом становится чуть больше. Но исследованием воловских тровантов никто пока не проводил. Да и стоит ли разрушать легенду? Ведь мифы и легенды являются одной из основ туризма!





















Следующим же пунктом путешествия и стали места легендарные и мистические.

*(Трованты (англ. Trovant), (на румынском буквально «конкреция») - крупные конкреции песчаника на территории Центральной Румынии. У местного населения существует поверье о том, что эти камни - растущие, двигающиеся и способные размножаться. wiki.web.ru)

Древнее капище

Мифы о воловском селе Замарайка ходят давно. Само по себе это обычное село, со своим, может быть особым укладом. Но по соседству, между Замарайкой и уже орловской деревней Рогатик есть место называемое Идолки. Откуда пошло такое название? Директор клуба села Замарайка, собирательница местных миф, легенд и сказок Марина Шумская предполагает, что название пошло от камней песчаника, которыми было буквально уставлено поле. Сейчас их здесь очень мало, камень пользуется большим спросом как элемент ландшафтного дизайна и по этому назначению его и используют, заодно очищая поля под пашню. Но издревле таким камням в любой местности придавался религиозный смысл, их расставляли на поле особым образом. В дохристианскую, языческую эпоху Руси такие места являлись капищем, а камни были идолами для поклонений и жертвоприношений. Отсюда и называние у замарайского местечка - Идолки, считает Марина Шумская.





О Замарайских чудесах нам рассказала директор клуба Марина Шумская.















Языческим прошлым местные легенды не ограничиваются. Вокруг Идолков много кривотолков как о месте нечистом, дьявольском. Предания говорят об Идолках, как о месте, куда слетаются на шабаш ведьмы со всей округи и здесь творится настоящая чертовщина.

Местные сказания повествуют о некоем жителе села Иване Мистёрче, которого однажды, как в гоголевской повести «Вий» запрягла колдунья и каталась на нем до криков первых петухов.

Жители Замарайки видели в селе и чёрта. Самого настоящего, с рогами и копытами! Причем видение было одновременно не одному человеку. Факт был засвидетельствован многими. Являлся чертенок и местному юноше. А уж сколько свидетельств об оборотнях – не счесть! То погибший на войне муж явится, словно живой к молодой вдове, то умершая рано женщина приходит к молодому вдовцу. Было, рассказывают, чёрт принял облик мужа и увел ночью жену купаться на местное озёро и чуть не утопил. При том, что настоящий муж в это время спал и после пения петухов дьявол принял свой обычный облик, рассмеялся и исчез. Озеро это в Замарайке цело и поныне, и выглядит соответственно – мистически.





В рассказах об Идолках есть место не только чертовщине. К примеру, саму Марину Шумскую здесь спасли, как она считает, ангелы. Однажды зимой, когда Марина и ее сестра были еще маленькими, они шли домой и по пути их застигли мороз и сильный ветер. Девочки укрылись от пронизывающей стужи под ракитами у Идолков и начали засыпать, то есть, замерзать. Но тут их кто-то вовремя разбудил. Очнувшиеся сестры увидели на снегу вокруг себя множество следов детских ножек.





Та самая ракита.

- Так может это были гномы, а не ангелы, раз тут так много нечисти? – предположили мы. - Но Марина Шумская уверена, - ангелы. Нечисть стремится погубить человеческую жизнь, а их с сестрой спасли.

Олень – золотые рога и курган с кладом

Есть в селе Замарайка еще одна достопримечательность – лес. Раньше это был сад помещичьей усадьбы Гусарёва. Сад был чудесный, с оранжереями, в которых выращивались овощи и фрукты, включая экзотические. По аллеям сада ходили павлины, кругом – цветники, несколько прудиков с рыбой и с плавающими по глади лебедями. Чтобы любоваться красотой, Гусарёв распорядился насыпать курган, на вершине которого соорудили беседку, где он и его гости пили чай и любовались садом. Революция стерла с лица земли и барский сад, и поместье и самого Гусарёва. Остались только стены усадьбы, стояли они еще долго - до войны. Немцы же, оккупировавшие Замарайку, завершили начатое большевиками. В местами непроходимом лесу, которой вырос на месте сада, и сейчас следы того времени – глубокие воронки от мин и снарядов. По этому лесу нашей экспедиции пришлось долго бродить в поисках барского кургана. Хотелось увидеть рукотворный холм своими глазами. В плутаниях по зарослям мы слушали еще одну местную легенду.









- В кургане этом, якобы, клад спрятан. Барин Гусарёв однажды послал в Ливны своего приказчика, поляка Залистовского с горшочком золота, который он должен был кому-то передать, - рассказывала Марина Шумская. - Но Залистовский золото не передал, а, по некоторым данным, зарыл его в этом самом кургане.

С тех пор горшок с золотом ищут непрерывно. Но пока не нашли.

После такой истории мы, дважды заблудившись, этот курган все же отыскали! Он цел, и величественен, возвышаясь среди зарослей клена и дуба метров на 8-10.





У подножия кургана Марина Шумская объяснила наши блуждания мистикой здешних мест. Ведь рядом и Идолки, и перекресток, на котором замарайцы периодически втречают оленя с золотыми рогами.

- Что за перекресток и олень-золотые рога?

- Пойдемте, покажу, и расскажу.

Пошли. И снова заблудились, причем разбрелись кто куда, потеряв проводника – Шумскую. Час битый плутали по воронкам, среди зарослей сирени. Да, да! Сирень цветет в саду Гусарёва в конце сентября! Но это не мистика. Погодная аномалия 2019 года. Сирень и каштаны цветут в этом сентябре повсеместно.





Удивительно, но нашлись мы все на том самом перекрестке.

- На этот перекресток нужно прийти ровно в полночь, развести костер и звать оленя: «Олень, олень отдай мне свои золотые рога!», - сказала Марина Шумская. - Есть свидетельства о местных жителях, которые дозвались оленя. Он приходил и одаривал людей деньгами. Как это выглядело? Например, в виде неожиданного наследства или выигрыша в лотерею.





До полуночи было еще очень далеко, но оленя позвать мы все же попробовали. Иначе – смысл во всех этих баснях? Олень призывы проигнорировал. Зато откликнулся протяжным мяуканьем кот из ближайших кустов.





А на обратном пути, на заросшей лесом аллее сада Гусарёва, встретился нам зловещий камень в виде головы то ли змеи, то ли пришельца…











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Очищение

После Замарайской мистики мы направились к святому колодцу иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» в село Воловчик. Святой колодец обустроили в XIX веке после появления на обычном роднике иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Икону эту нашел местный пастушок. Он бережно отнес ее сельскому старосте. Тот оставил икону себе, но она исчезла и снова появилась у источника. И так несколько раз. После этого народный сход порешил: построить в селе церковь и оборудовать святой источник по всем правилам. Церковь строили 14 лет и в 1897 году освятили ее в честь благоверного князя Александра Невского. Поддерживали в порядке воловцы и святой источник. А уже в наше время источник обзавелся двумя рублеными часовнями с маковками куполов. Вода в источнике считается целебной, исцеляющей кожные заболевания.





Но, пожалуй, главная из православных святынь Воловщины – женский монастырь в селе Ожога. Больше похож он на затерянный в степях скит. В Ожоге малолюдно, никто не мешает сестринским монашеским молитвам за род людской. Славится обитель и тем, что по слухам, за точность которых мы не ручаемся, опекает ее жена премьера Дмитрия Медведева – Светлана.







