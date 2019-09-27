Производство по выпуску алюминиевого профиля переедет из Липецка в Воронеж

На предприятии планировали трудоустроить около ста человек.

Грязинский участок экономзоны находится в шаге от потери одного из резидентов. ООО «ЛайтКонстракшен», планировавшее начать производство алюминиевого профиля в IV квартале 2019 года, до сих пор не вышло на строительную площадку, что свидетельствует об отсутствии интереса к выпуска продукции в Липецкой области, сообщили GOROD48 в ОЭЗ «Липецк».



По сведениям GOROD48, «ЛайтKонстракшен» может начать изготовлять и красить алюминиевые изделия в воронежском парке «Проминвест», где в настоящее время находится оборудование предприятия. В Воронежской области компания выпускала профиль до середины 2016 года, после чего произошел конфликт интересов с владельцами «Проминвеста», чиновниками и силовиками. Не исключено, что в настоящее время большинство противоречий сглажены.



Отметим, что «ЛайтKонстракшен» заявило о намерении создать производство в Липецкой области в декабре 2017 года. Руководство предприятия собиралось запустить завод через 11 месяцев, однако планы не были реализованы. Генеральный директор компании Андрей Сопильняк заявлял СМИ, что проекту мешал сбой в работе Росреестра, занимающегося постановкой земель на кадастровый учет. Компания арендовала на территории ОЭЗ 5,2 га земли, планировала инвестировать в бизнес 989,3 млн рублей, собиралась трудоустроить более 100 человек.



Получить оперативный комментарий о ситуации на предприятии от генерального директора ООО «ЛайтКонстракшен» Андрея Сопильняка не удалось.

