Экономика

21 минуту назад

Производство по выпуску алюминиевого профиля переедет из Липецка в Воронеж

3 206
#ОЭЗ "Липецк"
Производство по выпуску алюминиевого профиля переедет из Липецка в Воронеж

На предприятии планировали трудоустроить около ста человек. 

Грязинский участок экономзоны находится в шаге от потери одного из резидентов. ООО «ЛайтКонстракшен», планировавшее начать производство алюминиевого профиля в IV квартале 2019 года, до сих пор не вышло на строительную площадку, что свидетельствует об отсутствии интереса к выпуска продукции в Липецкой области, сообщили GOROD48 в ОЭЗ «Липецк». 

По сведениям GOROD48, «ЛайтKонстракшен» может начать изготовлять и красить алюминиевые изделия в воронежском парке «Проминвест», где в настоящее время находится оборудование предприятия. В Воронежской области компания выпускала профиль до середины 2016 года, после чего произошел конфликт интересов с владельцами «Проминвеста», чиновниками и силовиками. Не исключено, что в настоящее время большинство противоречий сглажены. 

Отметим, что «ЛайтKонстракшен» заявило о намерении создать производство в Липецкой области в декабре 2017 года. Руководство предприятия собиралось запустить завод через 11 месяцев, однако планы не были реализованы. Генеральный директор компании Андрей Сопильняк заявлял СМИ, что проекту мешал сбой в работе Росреестра, занимающегося постановкой земель на кадастровый учет. Компания арендовала на территории ОЭЗ 5,2 га земли, планировала инвестировать в бизнес 989,3 млн рублей, собиралась трудоустроить более 100 человек. 

Получить оперативный комментарий о ситуации на предприятии от генерального директора ООО «ЛайтКонстракшен» Андрея Сопильняка не удалось.  
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#ОЭЗ "Липецк"

Комментарии (4)

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007

8 секунд назад
Да пох чище воздух будет на Матырском
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Гость

1 минуту назад
Это дыра скоро накроется медным тазом!
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Хорошая новость

2 минуты назад
пора уже запретить строить в Липецке вредные производства. Лимит исчерпан. Липчане мрут как мухи от онкозаболеваний от этой промзоны
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Приплыли

9 минут назад
Это прямой результат работы «самой успешной команды менеджеров» под руководством суперменеджера Кошелева.
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