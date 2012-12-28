Пьяный водитель попал в ДТП через два месяца после лишения прав

А после ещё и скрылся с места аварии. Теперь липчанину грозит до двух лет лишения свободы.

Грязинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего липчанина, который обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Причём произошло это меньше, чем через два месяца после лишения мужчины водительских прав.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 14 августа прошлого года водитель был привлечен к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения: его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года.А уже 11 октября около часа ночи мужчина снова сел пьяным за руль автомобиля «Шевроле-Круз» и в районе улице Мостовой села Бутырки Грязинского района попал в ДТП — столкнулся с автомобилем «Ниссан Террано», после чего скрылся с происшествия.Но водитель был задержан. От проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он снова отказался, что юридически приравнивается к управлению в состоянии опьянения.Теперь мужчину ждёт суд за пьяную езду по уголовной статье. Его машина постановлением суда уже арестована — её могут конфисковать. Кроме того, водителю грозит до двух лет лишения свободы и лишение прав на срок до трёх лет.